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Тарпищев заявил, что Ельцин спас Россию от гражданской войны
Тарпищев заявил, что Ельцин спас Россию от гражданской войны
Благодаря первому президенту России Борису Ельцину, 90-летие со дня рождения которого отмечается 1 февраля, стране удалось избежать гражданской войны, считает... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T03:06
2021-01-31T13:43
россия
шамиль тарпищев
борис ельцин
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости, Тарас Барабаш. Благодаря первому президенту России Борису Ельцину, 90-летие со дня рождения которого отмечается 1 февраля, стране удалось избежать гражданской войны, считает член МОК, президент Федерации тенниса России Шамиль ТарпищевЕльцин занимал пост главы государства с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999-го."Гражданской войны при нем не было, хотя за баррель нефти давали десять долларов. У нас паника, когда баррель стоит 30, а тогда было в три раза меньше. Народ попал в такую ситуацию, но благодаря Ельцину удалось избежать гражданской войны. Уверен, что у нас еще напишут об этом, когда народ поймет, что творилось в то время. Есть люди, которые, не зная ситуации, ерунду несут о том времени. С такими разговаривать бесполезно", — сказал Тарпищев в интервью РИА Новости.
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россия, шамиль тарпищев, борис ельцин, общество

Тарпищев заявил, что Ельцин спас Россию от гражданской войны

03:06 31.01.2021 (обновлено: 13:43 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Игорь МихалевБорис Николаевич Ельцин
Борис Николаевич Ельцин - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Игорь Михалев
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости, Тарас Барабаш. Благодаря первому президенту России Борису Ельцину, 90-летие со дня рождения которого отмечается 1 февраля, стране удалось избежать гражданской войны, считает член МОК, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
Ельцин занимал пост главы государства с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999-го.
"Гражданской войны при нем не было, хотя за баррель нефти давали десять долларов. У нас паника, когда баррель стоит 30, а тогда было в три раза меньше. Народ попал в такую ситуацию, но благодаря Ельцину удалось избежать гражданской войны. Уверен, что у нас еще напишут об этом, когда народ поймет, что творилось в то время. Есть люди, которые, не зная ситуации, ерунду несут о том времени. С такими разговаривать бесполезно", — сказал Тарпищев в интервью РИА Новости.
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