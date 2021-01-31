https://ria.ru/20210131/eltsin-1595326325.html

Тарпищев заявил, что Ельцин спас Россию от гражданской войны

Тарпищев заявил, что Ельцин спас Россию от гражданской войны

Благодаря первому президенту России Борису Ельцину, 90-летие со дня рождения которого отмечается 1 февраля, стране удалось избежать гражданской войны, считает... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T03:06

2021-01-31T03:06

2021-01-31T13:43

россия

шамиль тарпищев

борис ельцин

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости, Тарас Барабаш. Благодаря первому президенту России Борису Ельцину, 90-летие со дня рождения которого отмечается 1 февраля, стране удалось избежать гражданской войны, считает член МОК, президент Федерации тенниса России Шамиль ТарпищевЕльцин занимал пост главы государства с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999-го."Гражданской войны при нем не было, хотя за баррель нефти давали десять долларов. У нас паника, когда баррель стоит 30, а тогда было в три раза меньше. Народ попал в такую ситуацию, но благодаря Ельцину удалось избежать гражданской войны. Уверен, что у нас еще напишут об этом, когда народ поймет, что творилось в то время. Есть люди, которые, не зная ситуации, ерунду несут о том времени. С такими разговаривать бесполезно", — сказал Тарпищев в интервью РИА Новости.

https://ria.ru/20210130/eltsin-1595237576.html

россия

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россия, шамиль тарпищев, борис ельцин, общество