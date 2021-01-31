https://ria.ru/20210131/donbass-1595354497.html
В ЛНР назвали заявления о "нежной украинизации" заигрыванием с радикалами
В ЛНР назвали заявления о "нежной украинизации" заигрыванием с радикалами
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник назвал заявления об... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T12:39
2021-01-31T12:39
2021-01-31T12:39
ситуация в днр и лнр
родион мирошник
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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник назвал заявления об украинизации Донбасса "заигрыванием с радикалами".Ранее уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь в интервью "Пятому каналу" заявил, что реинтеграция Донбасса сопряжена с "дерусификацией", Киев должен создать условия для "нежной украинизации" региона."Такие заявления не имеют никакого практического значения для жителей Донбасса, больше похоже на заигрывание с радикалами, для которых украинизация и навязывание своих стандартов и идеологии - главный приоритет, тешащий собственное самолюбие", - заявил Мирошник РИА Новости.Он подчеркнул, что любые попытки навязать Донбассу украинизацию, "хоть нежную, хоть жёсткую", это наступление "на неотъемлемое право человека говорить на родном языке".Парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь.Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января.Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что принятие Киевом закона, притесняющего русский язык - это продолжение русофобских действий местных политиков, управляемых из США. Он также отметил, что нынешний закон - это очередной, 12-й, этап языковой дискриминации на Украине. Ранее там были введены требования об использовании исключительно украинского языка в науке, культуре, транспорте, прессе, школах, вузах и в трудовых отношениях, напомнил Патрушев.
https://ria.ru/20210128/ukraina-1594887089.html
https://ria.ru/20210131/ukraina-1595325231.html
https://ria.ru/20210126/uvolnenie-1594654812.html
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ситуация в днр и лнр, родион мирошник, днр, донбасс, украина, в мире
ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости.
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник
назвал заявления об украинизации Донбасса "заигрыванием с радикалами".
Ранее уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь в интервью "Пятому каналу" заявил, что реинтеграция Донбасса сопряжена с "дерусификацией", Киев должен создать условия
для "нежной украинизации" региона.
"Такие заявления не имеют никакого практического значения для жителей Донбасса, больше похоже на заигрывание с радикалами, для которых украинизация и навязывание своих стандартов и идеологии - главный приоритет, тешащий собственное самолюбие", - заявил Мирошник РИА Новости.
Он подчеркнул, что любые попытки навязать Донбассу
украинизацию, "хоть нежную, хоть жёсткую", это наступление "на неотъемлемое право человека говорить на родном языке".
"Даже в довоенном Донбассе русскоязычными себя считали более 90% населения, сейчас этот процент больше, потому что сегодня для жителей ЛНР и ДНР украинский - это ещё и язык агрессии, язык лжи и оголтелой пропаганды и злобы", - заявил Мирошник.
Парламент Украины
принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь.
Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что принятие Киевом закона, притесняющего русский язык - это продолжение русофобских действий местных политиков, управляемых из США. Он также отметил, что нынешний закон - это очередной, 12-й, этап языковой дискриминации на Украине. Ранее там были введены требования об использовании исключительно украинского языка в науке, культуре, транспорте, прессе, школах, вузах и в трудовых отношениях, напомнил Патрушев.