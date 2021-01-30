https://ria.ru/20210130/donbass-1595322047.html

В Киеве хотят провести "нежную украинизацию" Донбасса

В Киеве хотят провести "нежную украинизацию" Донбасса

Киев должен создать условия для "нежной украинизации" Донбасса, "дерусифицировав" регион, заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-30T23:50

2021-01-30T23:50

2021-01-31T05:46

донецкая народная республика

луганская область

николай патрушев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574070615_0:0:817:460_1920x0_80_0_0_8ed3a15abb963b7a930f8d94dd59e29e.jpg

КИЕВ, 30 янв – РИА Новости. Киев должен создать условия для "нежной украинизации" Донбасса, "дерусифицировав" регион, заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь в интервью "Пятому каналу".По его словам, некоторые жители Донецкой и Луганской областей на самом деле не русскоязычные, а "русифицированные"."И поэтому вопрос реинтеграции Донбасса - это вопрос дерусификации или, другими словами, украинизации. Но не тотальной, насильной, как у нас привыкли говорить некоторые политики. Нежной", - добавил Креминь.Для этого омбудсмен предложил общаться с жителями региона "на языке любви, уважения, доверия, уверенности". Он добавил, что даже жители самопровозглашенных республик якобы используют украинский язык, "но пока на кухне".Парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в апреле 2019 года. Этим законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января.Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что принятие Киевом закона, притесняющего русский язык - это продолжение русофобских действий местных политиков, управляемых из США. Он также отметил, что нынешний закон - это очередной, 12-й, этап языковой дискриминации на Украине. Ранее там были введены требования об использовании исключительно украинского языка в науке, культуре, транспорте, прессе, школах, вузах и в трудовых отношениях, напомнил Патрушев.

https://ria.ru/20210130/donbass-1595272394.html

https://ria.ru/20210131/ukraina-1595325231.html

донецкая народная республика

луганская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика, луганская область, николай патрушев, украина, в мире