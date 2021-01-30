Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210130/donbass-1595322047.html
В Киеве хотят провести "нежную украинизацию" Донбасса
В Киеве хотят провести "нежную украинизацию" Донбасса
Киев должен создать условия для "нежной украинизации" Донбасса, "дерусифицировав" регион, заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-30T23:50
2021-01-31T05:46
донецкая народная республика
луганская область
николай патрушев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574070615_0:0:817:460_1920x0_80_0_0_8ed3a15abb963b7a930f8d94dd59e29e.jpg
КИЕВ, 30 янв – РИА Новости. Киев должен создать условия для "нежной украинизации" Донбасса, "дерусифицировав" регион, заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь в интервью "Пятому каналу".По его словам, некоторые жители Донецкой и Луганской областей на самом деле не русскоязычные, а "русифицированные"."И поэтому вопрос реинтеграции Донбасса - это вопрос дерусификации или, другими словами, украинизации. Но не тотальной, насильной, как у нас привыкли говорить некоторые политики. Нежной", - добавил Креминь.Для этого омбудсмен предложил общаться с жителями региона "на языке любви, уважения, доверия, уверенности". Он добавил, что даже жители самопровозглашенных республик якобы используют украинский язык, "но пока на кухне".Парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в апреле 2019 года. Этим законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января.Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что принятие Киевом закона, притесняющего русский язык - это продолжение русофобских действий местных политиков, управляемых из США. Он также отметил, что нынешний закон - это очередной, 12-й, этап языковой дискриминации на Украине. Ранее там были введены требования об использовании исключительно украинского языка в науке, культуре, транспорте, прессе, школах, вузах и в трудовых отношениях, напомнил Патрушев.
https://ria.ru/20210130/donbass-1595272394.html
https://ria.ru/20210131/ukraina-1595325231.html
донецкая народная республика
луганская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574070615_99:0:722:467_1920x0_80_0_0_09644abe23f2a68a6be572fb3e10eb33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика, луганская область, николай патрушев, украина, в мире

В Киеве хотят провести "нежную украинизацию" Донбасса

23:50 30.01.2021 (обновлено: 05:46 31.01.2021)
 
© Фото : страница Тараса Креминя в FacebookТарас Креминь
Тарас Креминь - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© Фото : страница Тараса Креминя в Facebook
Читать ria.ru в
КИЕВ, 30 янв – РИА Новости. Киев должен создать условия для "нежной украинизации" Донбасса, "дерусифицировав" регион, заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь в интервью "Пятому каналу".
"Что касается русского языка, согласитесь, и тут социология может нам это подтвердить, что он присутствует в основном в областных центрах, то есть это язык урбанистики. В преимущественном большинстве сельское население - исключительно украиноязычное", - сказал омбудсмен.
По его словам, некоторые жители Донецкой и Луганской областей на самом деле не русскоязычные, а "русифицированные".
"И поэтому вопрос реинтеграции Донбасса - это вопрос дерусификации или, другими словами, украинизации. Но не тотальной, насильной, как у нас привыкли говорить некоторые политики. Нежной", - добавил Креминь.
Разведение сил в Донбассе не состоялось - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
Вчера, 15:37
На Украине назвали "плохой" и "очень плохой" сценарии по Донбассу
Для этого омбудсмен предложил общаться с жителями региона "на языке любви, уважения, доверия, уверенности". Он добавил, что даже жители самопровозглашенных республик якобы используют украинский язык, "но пока на кухне".
Парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в апреле 2019 года. Этим законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что принятие Киевом закона, притесняющего русский язык - это продолжение русофобских действий местных политиков, управляемых из США. Он также отметил, что нынешний закон - это очередной, 12-й, этап языковой дискриминации на Украине. Ранее там были введены требования об использовании исключительно украинского языка в науке, культуре, транспорте, прессе, школах, вузах и в трудовых отношениях, напомнил Патрушев.
Олег Скрипка - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
01:52
Олег Скрипка назвал русскоязычных украинцев "резидентами"
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская областьНиколай ПатрушевУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Главком украинской армии подал в суд на минобороны
06:27В Японии выявили пять случаев заражения "британским" штаммом коронавируса
06:08Брат застрелил сестру за сутки до ее свадьбы из-за фотографии
04:55CNN: два адвоката Трампа на процессе об импичменте покинули его команду
04:21Украинский эксперт испугался "угрозы" из Крыма
03:57Россиянка с дочерью заразились на отдыхе смертельно опасной болезнью
03:52Макрон раскритиковал внешнюю политику Британии
03:29Врач рассказал, что привело к смерти Юлии Началовой
03:24Кинологи призвали не выгуливать собак на льду водоемов
03:06Тарпищев заявил, что Ельцин спас Россию от гражданской войны
02:19Адвокат объяснил, когда можно оспорить завещание
02:15Когда начнут приходить штрафы с камер за непристегнутый ремень
01:52Олег Скрипка назвал русскоязычных украинцев "резидентами"
01:40У группы "Танцы минус" вышел новый альбом после шестилетнего перерыва
01:34Иммунолог назвала отличия гриппа от коронавируса
01:20Сотрудника ФБК Ляскина задержали за нарушение санитарных норм
01:19Россиянам озвучили лучший способ вложения 100 тысяч рублей
01:00Эксперты рассказали, как с пользой провести время в карантинном отеле
00:49Суд отпустил часть подозреваемых в попытке захвата здания кабмина Армении
00:46Пристальный взгляд оказался симптомом неизлечимой болезни
Лента новостейМолния