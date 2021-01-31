https://ria.ru/20210131/donbass-1595334853.html

В ДНР обвинили силовиков в минометном обстреле села на юге республики

В ДНР обвинили силовиков в минометном обстреле села на юге республики

Украинские силовики в воскресенье утром обстреляли село Ленинское на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив по нему 10 мин калибром 120... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T08:57

2021-01-31T08:57

2021-01-31T08:57

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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье утром обстреляли село Ленинское на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив по нему 10 мин калибром 120 миллиметров, заявили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Водяное (под контролем Киева – ред.) – Ленинское (под контролем ДНР – ред.), выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

https://ria.ru/20210130/donbass-1595322047.html

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донбасс, вооруженные силы украины, украина, в мире