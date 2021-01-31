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В Германии призвали Евросоюз к диалогу с Россией
В Германии призвали Евросоюз к диалогу с Россией
Министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот считает, что Евросоюз должен вести диалог с Россией, а не пытаться от нее отгородиться, несмотря на все различия,... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T14:41
2021-01-31T14:41
россия
михаэль рот
мид германии
евросоюз
москва
европа
в мире
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот считает, что Евросоюз должен вести диалог с Россией, а не пытаться от нее отгородиться, несмотря на все различия, об этом он написал в статье, подготовленной для издания Spiegel.Как считает министр, речь идет не только об отношениях с Евросоюзом. Многие международные вызовы возможно преодолеть только сотрудничая с Россией.При этом министр призвал "не смягчать углы" и честно разговаривать с Москвой: чем сложнее отношения с Россией, тем более ясную риторику должен использовать Евросоюз. Он отметил, что в отношениях с Россией Европа должна выступать "единым и решительным фронтом".
https://ria.ru/20210123/evrosoyuz-1594314750.html
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россия, михаэль рот, мид германии, евросоюз, москва, европа, в мире

В Германии призвали Евросоюз к диалогу с Россией

14:41 31.01.2021
 
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот считает, что Евросоюз должен вести диалог с Россией, а не пытаться от нее отгородиться, несмотря на все различия, об этом он написал в статье, подготовленной для издания Spiegel.

"Несмотря на все различия между нами, а точнее именно из-за них, мы не можем возводить стены молчания в наших прямых взаимоотношениях с Москвой. Евросоюз стратегически заинтересован в развитии диалога с Москвой", - заявил Рот.

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Как считает министр, речь идет не только об отношениях с Евросоюзом. Многие международные вызовы возможно преодолеть только сотрудничая с Россией.

"Это носится к разрешению таких конфликтов, как конфликт на Украине, в Белоруссии, Сирии, Ливии, а также к вопросам международного контроля за вооружениями и разоружения. Это также относится к таким глобальным вопросам, как изменение климата и борьба с эпидемией. Сферы окружающей среды, климата и здравоохранения в частности представляют потенциал для углубленного взаимодействия, от которого обе стороны могут получить ощутимую выгоду", - пишет Рот.

При этом министр призвал "не смягчать углы" и честно разговаривать с Москвой: чем сложнее отношения с Россией, тем более ясную риторику должен использовать Евросоюз. Он отметил, что в отношениях с Россией Европа должна выступать "единым и решительным фронтом".
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