https://ria.ru/20210131/dialog-1595369296.html

В Германии призвали Евросоюз к диалогу с Россией

В Германии призвали Евросоюз к диалогу с Россией

Министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот считает, что Евросоюз должен вести диалог с Россией, а не пытаться от нее отгородиться, несмотря на все различия,... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T14:41

2021-01-31T14:41

2021-01-31T14:41

россия

михаэль рот

мид германии

евросоюз

москва

европа

в мире

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот считает, что Евросоюз должен вести диалог с Россией, а не пытаться от нее отгородиться, несмотря на все различия, об этом он написал в статье, подготовленной для издания Spiegel.Как считает министр, речь идет не только об отношениях с Евросоюзом. Многие международные вызовы возможно преодолеть только сотрудничая с Россией.При этом министр призвал "не смягчать углы" и честно разговаривать с Москвой: чем сложнее отношения с Россией, тем более ясную риторику должен использовать Евросоюз. Он отметил, что в отношениях с Россией Европа должна выступать "единым и решительным фронтом".

https://ria.ru/20210123/evrosoyuz-1594314750.html

https://ria.ru/20201219/evrosoyuz-1589994456.html

россия

москва

европа

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россия, михаэль рот, мид германии, евросоюз, москва, европа, в мире