https://ria.ru/20210131/deti-1595403822.html

ОП поможет противодействовать манипулированию детьми в соцсетях

ОП поможет противодействовать манипулированию детьми в соцсетях

Общественная палата России будет содействовать тому, чтобы модераторы социальных сетей предотвращали вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия и... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T19:43

2021-01-31T19:43

2021-01-31T19:43

лидия михеева

общественная палата рф

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Общественная палата России будет содействовать тому, чтобы модераторы социальных сетей предотвращали вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия и следить за ситуацией, сообщила РИА Новости глава ОП РФ Лидия Михеева.Профильная комиссия Общественной палаты во главе с Сергеем Рыбальченко, как отметила Михеева, перед этими выходными провела серьезную работу с общественными организациями, региональными общественными палатами, федеральными органами власти, пытаясь предотвратить вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия."ОП РФ совместно с общественными организациями будет следить за ситуацией и всячески содействовать тому, чтобы позиция родительского сообщества была услышана модераторами социальных сетей", - добавила глава палаты.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

https://ria.ru/20210127/shtraf-1594828784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лидия михеева, общественная палата рф, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество