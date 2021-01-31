https://ria.ru/20210131/deptrans-1595386936.html

Дептранс Москвы просит участников незаконной акции не выходить на дорогу

Дептранс Москвы просит участников незаконной акции не выходить на дорогу

Департамент транспорта Москвы просит участников несогласованных акций не выходить на проезжую часть и трамвайные пути и не мешать движению городского... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T17:01

2021-01-31T17:01

2021-01-31T17:14

россия

департамент транспорта г. москвы

москва

общество

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы просит участников несогласованных акций не выходить на проезжую часть и трамвайные пути и не мешать движению городского транспорта.Уточняется, что из-за действий участников несогласованных акций на Комсомольской площади со значительными затруднениями движутся электробусы Т14, автобусы 40, Т41, 122 и трамваи 7, 13, 37, 50. Задержки в движении достигают 25 минут.Кроме того, около станции метро "Красносельская" участники несогласованных акций переходят дорогу в неположенном месте и мешают движению транспорта. Ведомство просит выбирать пути объезда.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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Полиция оттесняет протестующих от "Матросской тишины" Полиция оттесняет участников незаконной акции дальше от "Матросской тишины". Тех, кто оказывал сопротивление силовикам у "Матроской тишины", задерживали жестко. 2021-01-31T17:01 true PT0M22S

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россия, департамент транспорта г. москвы, москва, общество