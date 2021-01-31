Дептранс Москвы просит участников незаконной акции не выходить на дорогу
17:01 31.01.2021 (обновлено: 17:14 31.01.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы просит участников несогласованных акций не выходить на проезжую часть и трамвайные пути и не мешать движению городского транспорта.
"Убедительно просим не выходить на проезжую часть и трамвайные пути и не мешать движению городского транспорта", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
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Уточняется, что из-за действий участников несогласованных акций на Комсомольской площади со значительными затруднениями движутся электробусы Т14, автобусы 40, Т41, 122 и трамваи 7, 13, 37, 50. Задержки в движении достигают 25 минут.
Кроме того, около станции метро "Красносельская" участники несогласованных акций переходят дорогу в неположенном месте и мешают движению транспорта. Ведомство просит выбирать пути объезда.
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".