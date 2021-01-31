https://ria.ru/20210131/delo-1595413051.html

В Петербурге возбудили дело о насилии в отношении полицейских

В Петербурге возбудили дело о насилии в отношении полицейских

Уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге по факту насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированной акции, сообщается на... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T21:42

2021-01-31T21:42

2021-01-31T21:48

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге по факту насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированной акции, сообщается на сайте ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.Согласно материалам уголовного дела, 31 января 2021 года на Сенной площади неизвестные лица применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок во время проведения несанкционированного митинга.Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции протеста, которые сопровождались задержаниями.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/politsiya-1595409610.html

санкт-петербург

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Пострадавшего полицейского выводят с площади в Петербурге Сотрудника ОМОН под руки выводят с площади на несогласованной акции в Санкт-Петербурге. 2021-01-31T21:42 true PT0M08S

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генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия