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https://ria.ru/20210131/davos-1595363980.html
Песков: речь Путина в Давосе была попыткой докричаться до здравого смысла
Песков: речь Путина в Давосе была попыткой докричаться до здравого смысла
В речи президента РФ Владимира Путина на форуме в Давосе не было никакой конфронтации и предостережения, это была попытка докричаться до здравого смысла... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T14:01
2021-01-31T14:04
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
давос
политика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 янв - РИА Новости. В речи президента РФ Владимира Путина на форуме в Давосе не было никакой конфронтации и предостережения, это была попытка докричаться до здравого смысла политиков, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Это так же, как Мюнхенскую речь президента восприняли в штыки и восприняли как некое выступление, исполненное конфронтации. На самом деле нет, нет. И в этот раз тоже никакой конфронтации и никакого предостережения. Это просто именно попытка докричаться до здравого смысла политиков", - сказал он в эфире канала "Россия 1".Песков подчеркнул, что президент очень четко и, наверное, впервые так стройно сформулировал весь объем проблем, с которыми всем предстоит сталкиваться.На вопрос, ждет ли РФ реакции от партнеров, Песков ответил, что "имеющий уши услышит".
https://ria.ru/20210128/forum-1594853357.html
https://ria.ru/20210128/putin-1595045639.html
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, давос, политика

Песков: речь Путина в Давосе была попыткой докричаться до здравого смысла

14:01 31.01.2021 (обновлено: 14:04 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в сессии "Давосская повестка дня 2021" Всемирного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в сессии Давосская повестка дня 2021 Всемирного экономического форума - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 янв - РИА Новости. В речи президента РФ Владимира Путина на форуме в Давосе не было никакой конфронтации и предостережения, это была попытка докричаться до здравого смысла политиков, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это так же, как Мюнхенскую речь президента восприняли в штыки и восприняли как некое выступление, исполненное конфронтации. На самом деле нет, нет. И в этот раз тоже никакой конфронтации и никакого предостережения. Это просто именно попытка докричаться до здравого смысла политиков", - сказал он в эфире канала "Россия 1".
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии Давосская повестка дня 2021 Всемирного экономического форума - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 08:00
Давосский форум удался: на нем прозвучали ответы на вопрос "Что делать?"
Песков подчеркнул, что президент очень четко и, наверное, впервые так стройно сформулировал весь объем проблем, с которыми всем предстоит сталкиваться.
"Это глубочайший анализ. До сих пор с таким анализом не выступал ни один мировой лидер", - отметил он.
На вопрос, ждет ли РФ реакции от партнеров, Песков ответил, что "имеющий уши услышит".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 годуДавосПолитика
 
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