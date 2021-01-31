https://ria.ru/20210131/davos-1595363980.html

Песков: речь Путина в Давосе была попыткой докричаться до здравого смысла

Песков: речь Путина в Давосе была попыткой докричаться до здравого смысла

В речи президента РФ Владимира Путина на форуме в Давосе не было никакой конфронтации и предостережения, это была попытка докричаться до здравого смысла... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T14:01

2021-01-31T14:01

2021-01-31T14:04

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

давос

политика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 янв - РИА Новости. В речи президента РФ Владимира Путина на форуме в Давосе не было никакой конфронтации и предостережения, это была попытка докричаться до здравого смысла политиков, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Это так же, как Мюнхенскую речь президента восприняли в штыки и восприняли как некое выступление, исполненное конфронтации. На самом деле нет, нет. И в этот раз тоже никакой конфронтации и никакого предостережения. Это просто именно попытка докричаться до здравого смысла политиков", - сказал он в эфире канала "Россия 1".Песков подчеркнул, что президент очень четко и, наверное, впервые так стройно сформулировал весь объем проблем, с которыми всем предстоит сталкиваться.На вопрос, ждет ли РФ реакции от партнеров, Песков ответил, что "имеющий уши услышит".

https://ria.ru/20210128/forum-1594853357.html

https://ria.ru/20210128/putin-1595045639.html

давос

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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, давос, политика