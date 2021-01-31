Песков: речь Путина в Давосе была попыткой докричаться до здравого смысла
14:01 31.01.2021 (обновлено: 14:04 31.01.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в сессии "Давосская повестка дня 2021" Всемирного экономического форума
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 янв - РИА Новости. В речи президента РФ Владимира Путина на форуме в Давосе не было никакой конфронтации и предостережения, это была попытка докричаться до здравого смысла политиков, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это так же, как Мюнхенскую речь президента восприняли в штыки и восприняли как некое выступление, исполненное конфронтации. На самом деле нет, нет. И в этот раз тоже никакой конфронтации и никакого предостережения. Это просто именно попытка докричаться до здравого смысла политиков", - сказал он в эфире канала "Россия 1".
Песков подчеркнул, что президент очень четко и, наверное, впервые так стройно сформулировал весь объем проблем, с которыми всем предстоит сталкиваться.
"Это глубочайший анализ. До сих пор с таким анализом не выступал ни один мировой лидер", - отметил он.
На вопрос, ждет ли РФ реакции от партнеров, Песков ответил, что "имеющий уши услышит".
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