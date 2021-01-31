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В центре Москвы сотрудники Росгвардии готовятся угощать чаем прохожих
В центре Москвы сотрудники Росгвардии готовятся угощать чаем прохожих
Сотрудники Росгвардии привезли на Трубную площадь в Москве полевую кухню, чтобы угощать всех желающих чаем, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T11:55
2021-01-31T11:55
городское хозяйство москвы
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии привезли на Трубную площадь в Москве полевую кухню, чтобы угощать всех желающих чаем, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье проход на Трубную площадь перекрыт. На месте дежурят сотрудники полиции и Росгвардии.По словам представителя ведомства, в ближайшее время Росгвардия начнет угощать прохожих горячим чаем.К настоящему времени на Трубной площади, где планируется несогласованная акция, задержаны порядка 10 человек.
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городское хозяйство москвы, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

В центре Москвы сотрудники Росгвардии готовятся угощать чаем прохожих

11:55 31.01.2021
 
© РИА НовостиРосгвардия готовится угощать чаем прохожих на Трубной площади
Росгвардия готовится угощать чаем прохожих на Трубной площади - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии привезли на Трубную площадь в Москве полевую кухню, чтобы угощать всех желающих чаем, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье проход на Трубную площадь перекрыт. На месте дежурят сотрудники полиции и Росгвардии.
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В ряде городов Сибири и Дальнего Востока прошли несогласованные акции
По словам представителя ведомства, в ближайшее время Росгвардия начнет угощать прохожих горячим чаем.
К настоящему времени на Трубной площади, где планируется несогласованная акция, задержаны порядка 10 человек.
 
Городское хозяйство МосквыФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
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