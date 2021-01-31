https://ria.ru/20210131/chay-1595349144.html

В центре Москвы сотрудники Росгвардии готовятся угощать чаем прохожих

В центре Москвы сотрудники Росгвардии готовятся угощать чаем прохожих

Сотрудники Росгвардии привезли на Трубную площадь в Москве полевую кухню, чтобы угощать всех желающих чаем, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T11:55

2021-01-31T11:55

2021-01-31T11:55

городское хозяйство москвы

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии привезли на Трубную площадь в Москве полевую кухню, чтобы угощать всех желающих чаем, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье проход на Трубную площадь перекрыт. На месте дежурят сотрудники полиции и Росгвардии.По словам представителя ведомства, в ближайшее время Росгвардия начнет угощать прохожих горячим чаем.К настоящему времени на Трубной площади, где планируется несогласованная акция, задержаны порядка 10 человек.

https://ria.ru/20210131/protesty-1595347793.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)