Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210131/blokirovka-1595355556.html
Соцсети блокируют доступ к фейкам о незаконных акциях
Соцсети блокируют доступ к фейкам о незаконных акциях
Соцсети блокируют по требованию Генпрокуратуры и Роскомнадзора доступ к распространяемым фейкам, касающимся несанкционированных акций, сообщает Роскомнадзор на... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T12:46
2021-01-31T14:18
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583409894_0:56:1920:1136_1920x0_80_0_0_ad152d00a56911afcaf9bb6c6461e0c2.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Соцсети блокируют по требованию Генпрокуратуры и Роскомнадзора доступ к распространяемым фейкам, касающимся несанкционированных акций, сообщает Роскомнадзор на своей странице в Telegram."В социальных сетях началось распространение фейков, касающихся несанкционированных митингов. На основании требований Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора администрации соцсетей блокируют доступ к ложной информации, с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций", - говорится в сообщении.Роскомнадзор отметил, что, согласно соответствующей статье КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в Интернете влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.В ведомстве также напомнили, что законодательство позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаления.
https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583409894_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_d2c1636974f6278753b3a96f4e048e5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

Соцсети блокируют доступ к фейкам о незаконных акциях

12:46 31.01.2021 (обновлено: 14:18 31.01.2021)
 
CC0 / / Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
CC0 / /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Соцсети блокируют по требованию Генпрокуратуры и Роскомнадзора доступ к распространяемым фейкам, касающимся несанкционированных акций, сообщает Роскомнадзор на своей странице в Telegram.
"В социальных сетях началось распространение фейков, касающихся несанкционированных митингов. На основании требований Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора администрации соцсетей блокируют доступ к ложной информации, с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций", - говорится в сообщении.
Роскомнадзор отметил, что, согласно соответствующей статье КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в Интернете влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.
В ведомстве также напомнили, что законодательство позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаления.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 08:00
Как уберечь детей от агитаторов
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:48В Екатеринбурге завели более 30 дел против перекрывших проспект водителей
14:44Смотрительница Музея Победы рассказала, что ей шепнул Путин
14:43СМИ: участник несогласованной акции в Москве брызнул газом в полицейских
14:42У "Матросской тишины" начались задержания участников незаконной акции
14:41В Германии призвали Евросоюз к диалогу с Россией
14:32Бальбек назвал призыв ФБК* к США ввести санкции открытой изменой родине
14:29В Москве задержали Юлию Навальную
14:20В Москве участники незаконных акций осложнили движение транспорта
14:17Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве 0:32
14:17Участники несогласованной акции в Москве попытались выйти на ТТК
14:13На несогласованных акциях в Москве задержали около 120 человек
14:12В Москве на незаконной акции задержали журналиста The Insider
14:11В Москве образовалась пробка от "Комсомольской" до "Красносельской"
14:08В Москве возобновила работу станция метро "Красносельская"
14:07В Кремле заявили, что категорически не согласны с позицией США по Украине
14:05США призвали соблюдать права человека на незаконных акциях в России
14:03В Воронеже на несогласованной акции задержали несколько человек
14:01В Кремле назвали продление СНВ-3 "успехом всего думающего человечества"
14:01Песков: речь Путина в Давосе была попыткой докричаться до здравого смысла
14:01В Кремле рассказали об инициации разговора с Байденом
Лента новостейМолния