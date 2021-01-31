https://ria.ru/20210131/blokirovka-1595355556.html
Соцсети блокируют доступ к фейкам о незаконных акциях
Соцсети блокируют доступ к фейкам о незаконных акциях
Соцсети блокируют по требованию Генпрокуратуры и Роскомнадзора доступ к распространяемым фейкам, касающимся несанкционированных акций, сообщает Роскомнадзор на... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T12:46
2021-01-31T12:46
2021-01-31T14:18
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Соцсети блокируют по требованию Генпрокуратуры и Роскомнадзора доступ к распространяемым фейкам, касающимся несанкционированных акций, сообщает Роскомнадзор на своей странице в Telegram."В социальных сетях началось распространение фейков, касающихся несанкционированных митингов. На основании требований Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора администрации соцсетей блокируют доступ к ложной информации, с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций", - говорится в сообщении.Роскомнадзор отметил, что, согласно соответствующей статье КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в Интернете влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.В ведомстве также напомнили, что законодательство позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаления.
https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество