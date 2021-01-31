https://ria.ru/20210131/avstraliya-1595341644.html
Цукерберг не убедил Австралию отказаться от законов о техногигантах
Цукерберг не убедил Австралию отказаться от законов о техногигантах
Глава Facebook Марк Цукерберг не убедил власти Австралии отказаться от планов по введению законодательства в отношении технологических гигантов, заявил глава... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T10:38
2021-01-31T10:38
2021-01-31T10:39
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава Facebook Марк Цукерберг не убедил власти Австралии отказаться от планов по введению законодательства в отношении технологических гигантов, заявил глава Минфина страны Джош Фрайденберг телеканалу ABC.В Австралии по инициативе властей готовится законодательство, согласно которому технологические гиганты будут обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент. В случае отсутствия договоренности цену определит назначенный государством арбитр. Сообщалось, что Google пригрозил отключить свой интернет-поиск в Австралии. Представитель Facebook также заявил о возможности блокировки в Австралии новостного раздела соцсети.
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