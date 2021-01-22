Google пригрозил отключить интернет-поиск в Австралии
05:27 22.01.2021 (обновлено: 06:00 22.01.2021)
© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
© AP Photo / Jens Meyer
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Google пригрозил отключить свой интернет-поиск в Австралии, власти которой планируют принять не устраивающий компанию закон, пишет газета Sydney Morning Herald.
В Австралии разрабатывается законодательство, согласно которому технологические гиганты будут обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент. В случае отсутствия договоренности цену определит назначенный государством арбитр.
"После изучения законодательства мы должны заключить, что мы не видим способа, при котором мы могли бы в этом случае продолжать предоставлять свои услуги в Австралии", - заявила на слушаниях в австралийском сенате Мел Сильва, региональный директор Google - крупнейшего в мире интернет-поисковика.
"Это не угроза, это реальность", - добавила она.
В свою очередь премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что правительство не будет реагировать на угрозы.
Представитель Facebook также заявил о возможности блокировки в Австралии новостного раздела соцсети.
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