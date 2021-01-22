https://ria.ru/20210122/google-1594099898.html

Google пригрозил отключить интернет-поиск в Австралии

Google пригрозил отключить интернет-поиск в Австралии

Google пригрозил отключить свой интернет-поиск в Австралии, власти которой планируют принять не устраивающий компанию закон, пишет газета Sydney Morning Herald. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T05:27

2021-01-22T05:27

2021-01-22T06:00

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австралия

в мире

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Google пригрозил отключить свой интернет-поиск в Австралии, власти которой планируют принять не устраивающий компанию закон, пишет газета Sydney Morning Herald.В Австралии разрабатывается законодательство, согласно которому технологические гиганты будут обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент. В случае отсутствия договоренности цену определит назначенный государством арбитр."Это не угроза, это реальность", - добавила она.В свою очередь премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что правительство не будет реагировать на угрозы.Представитель Facebook также заявил о возможности блокировки в Австралии новостного раздела соцсети.

https://rsport.ria.ru/20210116/blokirovka-1593284912.html

австралия

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2021

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google, австралия, в мире