https://ria.ru/20210131/avariya-1595400635.html
В Башкирии два человека погибли в ДТП с грузовиком
В Башкирии два человека погибли в ДТП с грузовиком
При столкновении легкового автомобиля с большегрузом на федеральной трассе на территории Башкирии погибли два человека, сообщили в башкирской Госавтоинспекции. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T19:04
2021-01-31T19:04
2021-01-31T20:04
республика башкортостан
происшествия
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УФА, 31 янв – РИА Новости. При столкновении легкового автомобиля с большегрузом на федеральной трассе на территории Башкирии погибли два человека, сообщили в башкирской Госавтоинспекции.По данным ведомства, авария произошла вечером в воскресенье на 1263 километре федеральной трассы Москва-Уфа на территории Кушнаренковского района. Столкнулись "Лада Гранта" и встречный грузовик Skania."В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался до проезда скорой медицинской помощи, его три пассажира получили травмы", - сообщили в ГИБДД по Башкирии.На месте работают полицейские, медики и спасатели.Позднее в башкирской Госавтоинспекции сообщили, что в больнице скончался 18-летний пострадавший."Поступила информация о том, что один из пассажиров,18-летний житель Илишевского района, скончался в медучреждении. Скончавшемуся водителю легкового автомобиля было 19 лет", - сообщили в Госавтоинспекции региона.
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республика башкортостан, происшествия
УФА, 31 янв – РИА Новости.
При столкновении легкового автомобиля с большегрузом на федеральной трассе на территории Башкирии
погибли два человека, сообщили в башкирской Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария произошла вечером в воскресенье на 1263 километре федеральной трассы Москва-Уфа на территории Кушнаренковского района. Столкнулись "Лада Гранта" и встречный грузовик Skania.
"В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался до проезда скорой медицинской помощи, его три пассажира получили травмы", - сообщили в ГИБДД по Башкирии.
На месте работают полицейские, медики и спасатели.
Позднее в башкирской Госавтоинспекции сообщили, что в больнице скончался 18-летний пострадавший.
"Поступила информация о том, что один из пассажиров,18-летний житель Илишевского района, скончался в медучреждении. Скончавшемуся водителю легкового автомобиля было 19 лет", - сообщили в Госавтоинспекции региона.