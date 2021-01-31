https://ria.ru/20210131/avariya-1595400635.html

В Башкирии два человека погибли в ДТП с грузовиком

В Башкирии два человека погибли в ДТП с грузовиком

При столкновении легкового автомобиля с большегрузом на федеральной трассе на территории Башкирии погибли два человека, сообщили в башкирской Госавтоинспекции. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T19:04

2021-01-31T19:04

2021-01-31T20:04

республика башкортостан

происшествия

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УФА, 31 янв – РИА Новости. При столкновении легкового автомобиля с большегрузом на федеральной трассе на территории Башкирии погибли два человека, сообщили в башкирской Госавтоинспекции.По данным ведомства, авария произошла вечером в воскресенье на 1263 километре федеральной трассы Москва-Уфа на территории Кушнаренковского района. Столкнулись "Лада Гранта" и встречный грузовик Skania."В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался до проезда скорой медицинской помощи, его три пассажира получили травмы", - сообщили в ГИБДД по Башкирии.На месте работают полицейские, медики и спасатели.Позднее в башкирской Госавтоинспекции сообщили, что в больнице скончался 18-летний пострадавший."Поступила информация о том, что один из пассажиров,18-летний житель Илишевского района, скончался в медучреждении. Скончавшемуся водителю легкового автомобиля было 19 лет", - сообщили в Госавтоинспекции региона.

https://ria.ru/20210130/dtp-1595259320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, происшествия