https://ria.ru/20210131/amsterdam-1595417583.html

На акции протеста в Амстердаме задержали более 30 человек

На акции протеста в Амстердаме задержали более 30 человек

Более 30 человек задержаны на демонстрации в Амстердаме, которая прошла в нарушение карантинных ограничений, сообщила полиция нидерландской столицы. РИА Новости, 01.02.2021

2021-01-31T23:10

2021-01-31T23:10

2021-02-01T09:23

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 30 человек задержаны на демонстрации в Амстердаме, которая прошла в нарушение карантинных ограничений, сообщила полиция нидерландской столицы.Ранее власти Амстердама объявили Музейную площадь в центре города "зоной риска для безопасности" из-за актов насилия, которое ранее произошли на акциях протеста в этом городе.Как сообщает телеканал NOS, демонстранты собрались в воскресенье в Амстердаме и городе Апелдорн, чтобы выразить протест против правительственных мер по борьбе с коронавирусом. В Апелдорне в акции приняли участие несколько сотен человек, они "спокойно" разошлись по домам, в Амстердаме спецназ полиции вытеснил собравшихся на демонстрацию за несколько минут. Беспорядков не было.По данным правоохранителей, на "стихийную демонстрацию" на Музейной площади собралось около 600 человек. Полиция разогнала толпу, поскольку проведение демонстрации в этом месте запрещено.В целом задержано было 33 человека, в частности 25 человек за то, что они "могли нарушить общественный порядок", уточняет полиция. Также правоохранители задержали троих пассажиров в машине, в салоне которой было обнаружено холодное оружие. В другой машине полицейские нашли электрошокер. Также было задержано еще четыре человека "по разным эпизодам, связанным с ситуацией на Музейной площади".Массовые акции протеста против ограничительных мер по COVID-19 и введения комендантского часа прошли ранее в ряде городов Нидерландов. По сообщениям местных СМИ, в понедельник вечером для разгона протестующих в Харлеме и Роттердаме правоохранители применили слезоточивый газ. Кроме того, беспорядки произошли в Амерсфорте, где в полицию полетела пиротехника, а также в Хертогенбосе, где вопреки комендантскому часу собралась группа из 150 молодых людей и был разграблен местный супермаркет.В стране с 23 января с 21.00 до 04.30 действует комендантский час. На улицах нельзя находиться без веских оснований. Нарушителям правил грозит штраф в размере 95 евро.Ранее в Нидерландах продлили введенный 15 декабря почти полный локдаун до 9 февраля. В стране закрыты все магазины, кроме тех, где продают продукты и товары первой необходимости. Также были закрыты рестораны и кафе, музеи и театры, парки аттракционов и зоопарки, казино и сауны, бассейны, помещения для занятий спортом, точки общепита, парикмахерские, салоны красоты и тату-салоны. С 16 декабря все учебные заведения, включая школы и университеты, переведены на дистанционный режим работы.

https://ria.ru/20210130/niderlandy-1595161970.html

https://ria.ru/20210124/niderlandy-1594392631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роттердам, нидерланды, амстердам, в мире