Дубай объявил о создании альянса по распределению вакцин от COVID-19
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона"
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Власти эмирата Дубай объявили о создании логистического альянса с целью ускорить распределение двух миллиардов доз вакцин от коронавируса по программе COVAХ в развивающиеся страны, сообщается в пресс-релизе правительства эмирата.
"По распоряжению вице-президента, премьер-министра страны, правителя Дубая Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума и в поддержку инициативы ВОЗ и ее усилий, направленных на справедливое распределение вакцины от COVID-19 по программе COVAX в 2021 году, эмират Дубай запускает новую мировую инициативу, к которой будут привлечены авиакомпания Emirates, портовый оператор Dubai Ports World, аэропорты Дубая и международный гуманитарный городок Дубая, для перевозки, хранения и оперативного распределения вакцины по миру", - говорится в сообщении.
Как отмечается в пресс-релизе, особое внимание будет уделено развивающимся странам, чьи жители наиболее пострадали от пандемии и которые сталкиваются с проблемами в перевозке и распределении медицинских препаратов
"Я уверен, что наши возможности позволяют нам принимать и хранить партии вакцин в больших объемах и в течение 48 часов доставлять их в любую точку мира", - заявил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.