https://ria.ru/20210131/alyans-1595360307.html

Дубай объявил о создании альянса по распределению вакцин от COVID-19

Дубай объявил о создании альянса по распределению вакцин от COVID-19

Власти эмирата Дубай объявили о создании логистического альянса с целью ускорить распределение двух миллиардов доз вакцин от коронавируса по программе COVAХ в... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T13:28

2021-01-31T13:28

2021-01-31T13:28

распространение коронавируса

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дубай (эмират)

дубай (город)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Власти эмирата Дубай объявили о создании логистического альянса с целью ускорить распределение двух миллиардов доз вакцин от коронавируса по программе COVAХ в развивающиеся страны, сообщается в пресс-релизе правительства эмирата.Как отмечается в пресс-релизе, особое внимание будет уделено развивающимся странам, чьи жители наиболее пострадали от пандемии и которые сталкиваются с проблемами в перевозке и распределении медицинских препаратовПо словам исполнительного директора авиалиний Emirates Ахмеда бен Саида Аль Мактума, каждый участник альянса обладает набором определенных логистических возможностей, которые вместе с развитой инфраструктурой Дубая как хаба позволяют создать комплексное решение проблемы распределения вакцин."Я уверен, что наши возможности позволяют нам принимать и хранить партии вакцин в больших объемах и в течение 48 часов доставлять их в любую точку мира", - заявил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210130/vaktsina-1595255823.html

дубай (эмират)

дубай (город)

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2021

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