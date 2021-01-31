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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210131/alyans-1595360307.html
Дубай объявил о создании альянса по распределению вакцин от COVID-19
Дубай объявил о создании альянса по распределению вакцин от COVID-19
Власти эмирата Дубай объявили о создании логистического альянса с целью ускорить распределение двух миллиардов доз вакцин от коронавируса по программе COVAХ в... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T13:28
2021-01-31T13:28
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дубай (эмират)
дубай (город)
в мире
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Власти эмирата Дубай объявили о создании логистического альянса с целью ускорить распределение двух миллиардов доз вакцин от коронавируса по программе COVAХ в развивающиеся страны, сообщается в пресс-релизе правительства эмирата.Как отмечается в пресс-релизе, особое внимание будет уделено развивающимся странам, чьи жители наиболее пострадали от пандемии и которые сталкиваются с проблемами в перевозке и распределении медицинских препаратовПо словам исполнительного директора авиалиний Emirates Ахмеда бен Саида Аль Мактума, каждый участник альянса обладает набором определенных логистических возможностей, которые вместе с развитой инфраструктурой Дубая как хаба позволяют создать комплексное решение проблемы распределения вакцин."Я уверен, что наши возможности позволяют нам принимать и хранить партии вакцин в больших объемах и в течение 48 часов доставлять их в любую точку мира", - заявил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дубай (эмират), дубай (город), в мире

Дубай объявил о создании альянса по распределению вакцин от COVID-19

13:28 31.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона"
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Власти эмирата Дубай объявили о создании логистического альянса с целью ускорить распределение двух миллиардов доз вакцин от коронавируса по программе COVAХ в развивающиеся страны, сообщается в пресс-релизе правительства эмирата.
"По распоряжению вице-президента, премьер-министра страны, правителя Дубая Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума и в поддержку инициативы ВОЗ и ее усилий, направленных на справедливое распределение вакцины от COVID-19 по программе COVAX в 2021 году, эмират Дубай запускает новую мировую инициативу, к которой будут привлечены авиакомпания Emirates, портовый оператор Dubai Ports World, аэропорты Дубая и международный гуманитарный городок Дубая, для перевозки, хранения и оперативного распределения вакцины по миру", - говорится в сообщении.
Как отмечается в пресс-релизе, особое внимание будет уделено развивающимся странам, чьи жители наиболее пострадали от пандемии и которые сталкиваются с проблемами в перевозке и распределении медицинских препаратов
По словам исполнительного директора авиалиний Emirates Ахмеда бен Саида Аль Мактума, каждый участник альянса обладает набором определенных логистических возможностей, которые вместе с развитой инфраструктурой Дубая как хаба позволяют создать комплексное решение проблемы распределения вакцин.
"Я уверен, что наши возможности позволяют нам принимать и хранить партии вакцин в больших объемах и в течение 48 часов доставлять их в любую точку мира", - заявил он.
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