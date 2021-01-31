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Силовики вытеснили участников незаконной акции с Исаакиевской площади
Силовики вытеснили участников незаконной акции с Исаакиевской площади
Силовики со щитами и дубинками вытеснили участников несогласованной акции с Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T14:59
2021-01-31T14:59
2021-01-31T16:51
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Силовики со щитами и дубинками вытеснили участников несогласованной акции с Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.После того, как на Исаакиевскую площадь пришла толпа митингующих, правоохранители оттеснили людей сначала от здания городского парламента. Затем часть колонны участников акции была блокирована рядом в переулке, после чего там прозвучал хлопок, предположительно, петарды.Спустя некоторое время толпу вытеснили с площади, прошли задержания.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210131/zaderzhanie-1595383062.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости.
Силовики со щитами и дубинками вытеснили участников несогласованной акции с Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
, передает корреспондент РИА Новости.
После того, как на Исаакиевскую площадь пришла толпа митингующих, правоохранители оттеснили людей сначала от здания городского парламента. Затем часть колонны участников акции была блокирована рядом в переулке, после чего там прозвучал хлопок, предположительно, петарды.
Спустя некоторое время толпу вытеснили с площади, прошли задержания.
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин
подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".