Участники несогласованной акции в Москве попытались выйти на ТТК
14:17 31.01.2021 (обновлено: 14:28 31.01.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве у площади Трех вокзалов
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Участники незаконной акции пытались выйти на третье транспортное кольцо, но были оттеснены полицией, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Несколько десятков человек попытались выйти на проезжую часть ТТК, но их оттеснили сотрудники полиции, которые вскоре перекрыли подходы к проезжей части.
Движение по Краснопрудной улице перекрыто. Участники незаконной акции продолжают двигаться вдоль ТТК.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
28 января, 08:04Так кто же на самом деле здесь власть?
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".