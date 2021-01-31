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Участники несогласованной акции в Москве попытались выйти на ТТК
Участники несогласованной акции в Москве попытались выйти на ТТК
Участники незаконной акции пытались выйти на третье транспортное кольцо, но были оттеснены полицией, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T14:17
2021-01-31T14:28
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
новосибирск
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Участники незаконной акции пытались выйти на третье транспортное кольцо, но были оттеснены полицией, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Несколько десятков человек попытались выйти на проезжую часть ТТК, но их оттеснили сотрудники полиции, которые вскоре перекрыли подходы к проезжей части.Движение по Краснопрудной улице перекрыто. Участники незаконной акции продолжают двигаться вдоль ТТК.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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Полиция вытесняет скандирующих "Свободу!" с площади трех вокзалов
В районе площади трёх вокзалов толпа протестующих начала выходить на проезжую часть. Полиция начала оттеснять участников незаконной акции с Площади трех вокзалов.
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генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, происшествия, россия, москва

Участники несогласованной акции в Москве попытались выйти на ТТК

14:17 31.01.2021 (обновлено: 14:28 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве у площади Трех вокзалов
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве у площади Трех вокзалов - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Участники незаконной акции пытались выйти на третье транспортное кольцо, но были оттеснены полицией, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Несколько десятков человек попытались выйти на проезжую часть ТТК, но их оттеснили сотрудники полиции, которые вскоре перекрыли подходы к проезжей части.
Движение по Краснопрудной улице перекрыто. Участники незаконной акции продолжают двигаться вдоль ТТК.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Люди на Манежной площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 08:04
Так кто же на самом деле здесь власть?
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
 
Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковВладимир ПутинНовосибирскПроисшествияРоссияМосква
 
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