https://ria.ru/20210131/aktsiya-1595357067.html

Депутата Мосгордумы Ступина задержали на несогласованной акции в Москве

Депутата Мосгордумы Ступина задержали на несогласованной акции в Москве

Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин задержан на Сухаревской площади, где в воскресенье собрались участники несогласованной акции, передает корреспондент... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T13:00

2021-01-31T13:00

2021-01-31T14:39

евгений ступин

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

ступино

московская городская дума

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин задержан на Сухаревской площади, где в воскресенье собрались участники несогласованной акции, передает корреспондент РИА Новости.Ступина посадили в автозак и увезли.В преддверии несогласованных акций 31-го января Генпрокуратура и МВД предупреждали об ответственности, напомнив про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Депутата Мосгордумы, члена фракции КПРФ Евгений Ступин, которого в воскресенье задержали на несогласованной акции в Москве, сообщил, что его отпустили из автозака.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в т.ч. об угрозе массового заражения COVID-19.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/ploschad-1595358803.html

ступино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин задержан на Сухаревской Депутат Мосгордумы Евгений Ступин задержан на Сухаревской во время антиправительственного митинга 2021-01-31T13:00 true PT0M24S

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евгений ступин, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, ступино, московская городская дума