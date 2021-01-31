Депутата Мосгордумы Ступина задержали на несогласованной акции в Москве
13:00 31.01.2021 (обновлено: 14:39 31.01.2021)
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин задержан на Сухаревской площади, где в воскресенье собрались участники несогласованной акции, передает корреспондент РИА Новости.
Ступина посадили в автозак и увезли.
"Задержали прямо во время общения с журналистами, причин не объяснили",- заявила РИА Новости его помощница Олеся Гонышева.
В преддверии несогласованных акций 31-го января Генпрокуратура и МВД предупреждали об ответственности, напомнив про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Депутата Мосгордумы, члена фракции КПРФ Евгений Ступин, которого в воскресенье задержали на несогласованной акции в Москве, сообщил, что его отпустили из автозака.
"Во время движения автозака росгвардейцы стали выяснять, есть ли Ступин в машине. Когда выяснили, остановились и высадили меня на улице Свободы. Остальных увезли в ОМВД Северное Тушино. Буду работать как адвокат дальше для освобождения людей", - говорится в сообщении Ступина в его Telegram-канале.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в т.ч. об угрозе массового заражения COVID-19.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".