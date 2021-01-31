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В Москве у "Красных ворот" на незаконной акции начались задержания
В Москве у "Красных ворот" на незаконной акции начались задержания
Сотрудники полиции выставляют оцепление у станции метро "Красные ворота" в Москве, где собрались участники несогласованной акции, начались задержания, передает... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T12:33
2021-01-31T12:33
2021-01-31T13:11
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
новосибирск
происшествия
москва
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции выставляют оцепление у станции метро "Красные ворота" в Москве, где собрались участники несогласованной акции, начались задержания, передает корреспондент РИА Новости.Полицейские выставляют оцепление у "Красных ворот" в Москве, где собрались участники несогласованной акции. Начались задержания.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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Полиция активно задерживает митингующих у станции метро Красные Ворота в Москве
Полицейские проводят задержания митингующих у станции метро Красные Ворота в центре столицы.
2021-01-31T12:33
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РИА Новости
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РИА Новости
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генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, происшествия, москва