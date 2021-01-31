https://ria.ru/20210131/aktsiya-1595349045.html

Во Владивостоке на незаконной акции задержали сто человек

Во Владивостоке на незаконной акции задержали сто человек

Около 100 человек, предварительно, были задержаны на несогласованном митинге на льду Амурского залива во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T11:55

2021-01-31T11:55

2021-01-31T12:03

омон россии

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

новосибирск

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 31 янв – РИА Новости. Около 100 человек, предварительно, были задержаны на несогласованном митинге на льду Амурского залива во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель правительства Приморья.Ранее во Владивостоке на несогласованную акцию в центре города собралось около 60 человек, сообщали ранее власти. Как передает корреспондент РИА Новости, на центральной площади задержали несколько человек, в том числе трех, которые держали агитационные плакаты. Задержания прошли мирно, стычек с правоохранителями не было. Примерно через час митингующие отправились на акваторию Амурского залива, вышли на лед. Вскоре на лед вышел ОМОН и начал оттеснять митингующих на берег.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/zaderzhanie-1595346214.html

новосибирск

владивосток

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омон россии, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, владивосток