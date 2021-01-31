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Во Владивостоке на незаконной акции задержали сто человек
Во Владивостоке на незаконной акции задержали сто человек
Около 100 человек, предварительно, были задержаны на несогласованном митинге на льду Амурского залива во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T11:55
2021-01-31T12:03
омон россии
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
новосибирск
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ВЛАДИВОСТОК, 31 янв – РИА Новости. Около 100 человек, предварительно, были задержаны на несогласованном митинге на льду Амурского залива во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель правительства Приморья.Ранее во Владивостоке на несогласованную акцию в центре города собралось около 60 человек, сообщали ранее власти. Как передает корреспондент РИА Новости, на центральной площади задержали несколько человек, в том числе трех, которые держали агитационные плакаты. Задержания прошли мирно, стычек с правоохранителями не было. Примерно через час митингующие отправились на акваторию Амурского залива, вышли на лед. Вскоре на лед вышел ОМОН и начал оттеснять митингующих на берег.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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омон россии, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, владивосток

Во Владивостоке на незаконной акции задержали сто человек

11:55 31.01.2021 (обновлено: 12:03 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов и журналисты во время несанкционированной акции протеста во Владивостоке
Сотрудник правоохранительных органов и журналисты во время несанкционированной акции протеста во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 31 янв – РИА Новости. Около 100 человек, предварительно, были задержаны на несогласованном митинге на льду Амурского залива во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель правительства Приморья.
Ранее во Владивостоке на несогласованную акцию в центре города собралось около 60 человек, сообщали ранее власти. Как передает корреспондент РИА Новости, на центральной площади задержали несколько человек, в том числе трех, которые держали агитационные плакаты. Задержания прошли мирно, стычек с правоохранителями не было. Примерно через час митингующие отправились на акваторию Амурского залива, вышли на лед. Вскоре на лед вышел ОМОН и начал оттеснять митингующих на берег.
Первые задержания участников несогласованной акции в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
11:25
В Москве проходят задержания участников несогласованной акции
"По информации департамента внутренней политики Приморского края, в несанкционированном мероприятии на центральной площади Владивостока приняло участие более 50 человек, полиции удалось предотвратить митинг. На льду на Спортивной Набережной собралось около 150 человек, включая зрителей. Всего было задержано, предварительно, около 100 человек", - сказал собеседник агентства.
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
 
ОМОН РоссииГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковВладимир ПутинНовосибирскВладивосток
 
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