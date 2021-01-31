https://ria.ru/20210131/aktsiya-1595341070.html

В Петербурге перед несогласованной акцией перекрыли Дворцовую площадь

В Петербурге перед несогласованной акцией перекрыли Дворцовую площадь

Власти перекрыли Дворцовую площадь перед несанкционированной акцией в Петербурге, на Невском проспекте дежурят усиленные патрули силовиков, передает... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T10:35

2021-01-31T10:35

2021-01-31T11:03

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

новосибирск

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происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Власти перекрыли Дворцовую площадь перед несанкционированной акцией в Петербурге, на Невском проспекте дежурят усиленные патрули силовиков, передает корреспондент РИА Новости.В центре города, где должна состояться акция, на Невском проспекте дежурят усиленные наряды правоохранителей, полицейские в шлемах и со щитами. У арки Главного штаба расположены машины спецтехники. Вдоль проспекта у проезжей части выставлены временные ограждения, у которых дежурят бойцы силовых структур. Движение по прилегающим к Невскому проспекту улицам также ограничено. В центре перекрытой Дворцовой площади дежурят силовики, большое скопление техники.Ранее силовики обратились к жителям Петербурга с предупреждением о "негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях".Движение общественного транспорта по Невскому проспекту в Петербурге приостановлено в воскресенье, некоторые маршруты троллейбусов и автобусов изменены, сообщает городской комитет по транспорту.Также автобусы №3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 54, 74, 76, 91, 181, 191, троллейбусы № 1, 5, 7, 10, 11, 17, 22, трамвай №3 направлены по укороченным трассам.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/protesty-1595338082.html

https://ria.ru/20210131/lubyanka-1595344366.html

новосибирск

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, санкт-петербург, происшествия