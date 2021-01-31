https://ria.ru/20210131/aktsiya-1595339494.html

На Камчатке тридцать человек приняли участие в незаконной акции

На Камчатке тридцать человек приняли участие в незаконной акции

На несогласованную акцию, которая проходила в воскресенье на центральной площади Петропавловска-Камчатского, вышли 30 человек, сообщает пресс-служба краевого... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T10:14

2021-01-31T10:14

2021-01-31T10:14

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

новосибирск

камчатский край

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 янв - РИА Новости. На несогласованную акцию, которая проходила в воскресенье на центральной площади Петропавловска-Камчатского, вышли 30 человек, сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.По данным полиции, участники акции стали собираться в центре города на площади имени Ленина около 12.00 по местному времени (3.00 мск). Акция продлилась 1,5 часа.Отмечается, что по итогам несогласованной акции в территориальные отделы полиции были доставлены девять человек. Им грозят штрафы или обязательные работы за несоблюдение статьи 20.2 КоАП РФ - "Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".Ранее в полиции предупредили камчатцев об ответственности за участие в несанкционированных акциях. В сообщении пресс-службы УМВД России по Камчатскому краю говорилось, что "попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних"

https://ria.ru/20210131/protesty-1595338082.html

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

новосибирск

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, камчатский край, происшествия