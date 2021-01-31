https://ria.ru/20210131/aktsii-1595398227.html

Глава СПЧ отметил агрессивное поведение участников незаконных акций

Глава СПЧ отметил агрессивное поведение участников незаконных акций

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев отметил агрессивное поведение участников несогласованных акций, что, по его словам,... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T18:35

2021-01-31T18:35

2021-01-31T18:35

валерий фадеев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев отметил агрессивное поведение участников несогласованных акций, что, по его словам, подтверждает нездоровый характер этих мероприятий.Также он добавил, что Совет будет наблюдать, какие решения будут приниматься правоохранительными органами, так как они должны быть адекватны тем нарушениям, которые пресекаются."Но факт агрессивного поведения налицо ... То, что видно по видеороликам, это, мягко говоря, некрасивое поведение агрессивных активистов. И фактически то, что мы наблюдаем, конечно, это будет решать суд, но многое из того, что видно, будет трактовано как нарушение закона. У правоохранительных органов, у судов будут все основания принимать обвинительные решения", - подчеркнул глава Совета.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях , отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/zaderzhanie-1595383062.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595178307.html

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Участник акции ударил полицейского кулаком и скрылся за спинами митингующих Молодой человек из толпы ударил полицейского кулаком и скрылся за спинами участников несогласованной акции. 2021-01-31T18:35 true PT0M10S

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валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия