Москалькова заявила об агрессии и провокациях на незаконных акциях
17:36 31.01.2021 (обновлено: 17:45 31.01.2021)
© РИА Новости / Павел БедняковСотрудники полиции перекрывают улицу, ведущую к СИЗО №1 "Матросская тишина", во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила об актах агрессии и провокациях на несогласованных акциях, отметив, что необходимо отстаивать права не только их участников, но и правоохранителей.
"Как уполномоченный по правам человека я обязана отстаивать права не только участников несанкционированных акций, но и сотрудников Росгвардии, МВД, находящихся при исполнении своих обязанностей",- сказала Москалькова, которую цитирует пресс-служба.
Уполномоченный отметила акты агрессии, неадекватных действий и прямые провокации, которые, по ее мнению, неизбежно приведут к столкновениям, конфликтам и хаосу. "Все это сильно напоминает акции устрашения, а не диалог и уж тем более не борьбу за свои права... Я постоянно работаю с обращениями, горячая линия работает круглосуточно. Но еще раз призываю к диалогу", - подчеркнула она.
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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