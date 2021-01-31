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Москалькова заявила об агрессии и провокациях на незаконных акциях
Москалькова заявила об агрессии и провокациях на незаконных акциях
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила об актах агрессии и провокациях на несогласованных акциях, отметив, что необходимо отстаивать РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T17:36
2021-01-31T17:45
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
татьяна москалькова
происшествия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила об актах агрессии и провокациях на несогласованных акциях, отметив, что необходимо отстаивать права не только их участников, но и правоохранителей.Уполномоченный отметила акты агрессии, неадекватных действий и прямые провокации, которые, по ее мнению, неизбежно приведут к столкновениям, конфликтам и хаосу. "Все это сильно напоминает акции устрашения, а не диалог и уж тем более не борьбу за свои права... Я постоянно работаю с обращениями, горячая линия работает круглосуточно. Но еще раз призываю к диалогу", - подчеркнула она.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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60
Участник акции ударил полицейского кулаком и скрылся за спинами митингующих
Молодой человек из толпы ударил полицейского кулаком и скрылся за спинами участников несогласованной акции.
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Пострадавшего полицейского выводят с площади в Петербурге
Сотрудника ОМОН под руки выводят с площади на несогласованной акции в Санкт-Петербурге.
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генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), татьяна москалькова, происшествия

Москалькова заявила об агрессии и провокациях на незаконных акциях

17:36 31.01.2021 (обновлено: 17:45 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковСотрудники полиции перекрывают улицу, ведущую к СИЗО №1 "Матросская тишина", во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Сотрудники полиции перекрывают улицу, ведущую к СИЗО №1 Матросская тишина, во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила об актах агрессии и провокациях на несогласованных акциях, отметив, что необходимо отстаивать права не только их участников, но и правоохранителей.

"Как уполномоченный по правам человека я обязана отстаивать права не только участников несанкционированных акций, но и сотрудников Росгвардии, МВД, находящихся при исполнении своих обязанностей",- сказала Москалькова, которую цитирует пресс-служба.

Уполномоченный отметила акты агрессии, неадекватных действий и прямые провокации, которые, по ее мнению, неизбежно приведут к столкновениям, конфликтам и хаосу. "Все это сильно напоминает акции устрашения, а не диалог и уж тем более не борьбу за свои права... Я постоянно работаю с обращениями, горячая линия работает круглосуточно. Но еще раз призываю к диалогу", - подчеркнула она.
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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