https://ria.ru/20210131/aktsii-1595390474.html

В Красноярске почти 200 участников незаконной акции доставили в полицию

В Красноярске почти 200 участников незаконной акции доставили в полицию

Около 200 человек из 242 пришедших на несогласованную акцию в Красноярске были доставлены в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T17:31

2021-01-31T17:31

2021-01-31T17:31

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

новосибирск

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 31 янв - РИА Новости. Около 200 человек из 242 пришедших на несогласованную акцию в Красноярске были доставлены в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.Ранее в мэрии сообщили о 200 участниках несогласованной акции.Акция прошла в воскресенье. Она началась в 12.00 по местному времени (8.00 мск) и длилась порядка 1,5 часов. Участники, несмотря на 30-градусный мороз, собрались на площади Мира напротив здания Большого концертного зала (БКЗ). Площадь со всех сторон была оцеплена силами Росгвардии и МВД. Также по периметру площади были высокие снежные навалы.Как передавал корреспондент РИА Новости, акция прошла мирно, полиция несколько раз предупреждала об ответственности за участие в несогласованном мероприятии. Часть участников водила хоровод и пела песни. Задержанные сопротивления полиции не оказывали, стычек не было.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/aktsii-1595385847.html

https://ria.ru/20210131/napadenie-1595372975.html

новосибирск

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, красноярск, происшествия