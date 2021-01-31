В Петербурге отметили случаи жесткого применения силы на незаконной акции
16:50 31.01.2021 (обновлено: 17:09 31.01.2021)
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участников несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пионерской площади в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов сообщил РИА Новости, что наблюдатели от его аппарата зафиксировали случаи жесткого применения силы правоохранителями на несогласованной акции.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео якобы применения электрошокера силовиками в отношении участников акции в Санкт-Петербурге. Как заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, необходимо тщательно проверить достоверность этих сообщений и только после того принимать соответствующие решения.
"Мои представители фиксировали случаи жестокого применения силы и спецсредств (дубинок, электрошокеров). Они продолжают наблюдение в различных местах, мы также отслеживаем и анализируем информацию, распространяемую в СМИ и в интернете. По всем случаям применения сотрудниками правоохранительных органов спецсредств (в том числе электрошокеров) необходимо проведение проверок - как ведомственных, так и прокурорских", - сказал Шишлов.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".