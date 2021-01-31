https://ria.ru/20210131/aktsii-1595375222.html

В Улан-Удэ задержали более 30 участников незаконной акции

В Улан-Удэ задержали более 30 участников незаконной акции

Не более 60 человек пришли на несогласованную акцию в Улан-Удэ, задержаны 34 человека, один из них несовершеннолетний, сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T15:28

2021-01-31T15:28

2021-01-31T15:28

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

новосибирск

улан-удэ

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 31 янв - РИА Новости. Не более 60 человек пришли на несогласованную акцию в Улан-Удэ, задержаны 34 человека, один из них несовершеннолетний, сообщила уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова.На вопрос о задержании 14-летнего участника акции Жамбалова отметила утвердительно, добавив, что в отдел полиции уехала детский омбудсмен региона Наталья Ганькина.Данными о числе участников и задержанных от МВД региона РИА Новости пока не располагает.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/napadenie-1595372975.html

https://ria.ru/20210131/protesty-1595362641.html

новосибирск

улан-удэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, улан-удэ, происшествия