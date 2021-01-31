В Улан-Удэ задержали более 30 участников незаконной акции
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
КРАСНОЯРСК, 31 янв - РИА Новости. Не более 60 человек пришли на несогласованную акцию в Улан-Удэ, задержаны 34 человека, один из них несовершеннолетний, сообщила уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова.
"Сегодня в лан-Удэ прошло несанкционированное мероприятие. Общее количество участников составило 50-60 человек. Хочу отметить, что участников было намного меньше, чем 23 января, само мероприятие длилось не больше часа... По предварительным данным, 34 задержано, с 7 гражданами проведена профилактическая беседа, на остальных граждан составлены протоколы о нарушении закона", - сообщила омбудсмен на своей странице в Facebook.
На вопрос о задержании 14-летнего участника акции Жамбалова отметила утвердительно, добавив, что в отдел полиции уехала детский омбудсмен региона Наталья Ганькина.
Данными о числе участников и задержанных от МВД региона РИА Новости пока не располагает.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".