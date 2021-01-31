Москалькова рассказала об обращениях по несогласованным акциям
14:56 31.01.2021 (обновлено: 15:23 31.01.2021)
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Обращений по несогласованным акциям в воскресенье на горячую линию федерального уполномоченного не поступало, однако в настоящий момент проверяется информация о недопуске адвокатов к задержанным, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее в СМИ сообщалось, что в Екатеринбурге адвокатов и юристов не пускали к задержанным, которых доставили в отделы, где был объявлен план "Крепость". "На горячую линию уполномоченного не поступало обращений, но от некоторых правозащитников пришла эта информация (недопуск адвокатов - ред.). Мы ее проверяем с выездом на место", - сказала Москалькова.
Так, аппарат федерального омбудсмена находится на постоянной связи с уполномоченными по правам человека в регионах. Так, по их информации, имели место случаи недопуска адвокатов к задержанным. "Жалоб очень мало, но тем не менее они есть, и мы с ними разбираемся. Связанные с допуском защитников, адвокатов в тех отделах, где объявлен план "Крепость", - пояснила омбудсмен.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не получала жалоб от пассажиров на проблемы с поездками в связи с перекрытиями на площади трёх вокзалов в Москве из-за несогласованной акции, рассказала РИА Новости омбудсмен.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что полиция выставила оцепление на площади трех вокзалов из-за несогласованной акции, через громкоговорители сообщала гражданам о необходимости покинуть площадь для соблюдения мер по борьбе с распространением коронавируса.
"Ко мне таких жалоб не поступало",- заявила омбудсмен, отвечая на вопрос о жалобах пассажиров.
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".