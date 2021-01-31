https://ria.ru/20210131/aktsii-1595364838.html

США призвали соблюдать права человека на незаконных акциях в России

США призвали соблюдать права человека на незаконных акциях в России

США в связи с задержаниями в преддверии и во время несогласованных акций в российских городах призывают Москву соблюдать международные обязательства, заявила в... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T14:05

2021-01-31T14:05

2021-01-31T14:05

сергей лавров

генеральная прокуратура рф

джо байден

дмитрий песков

новосибирск

в мире

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. США в связи с задержаниями в преддверии и во время несогласованных акций в российских городах призывают Москву соблюдать международные обязательства, заявила в воскресенье пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Ранее недовольные избранием президентом Джо Байдена американцы провели акцию протеста у Капитолия, многие из них затем были задержаны, против них возбуждены уголовные дела. Как и в российских городах, протестующие в Вашингтоне вступали в открытые стычки с правоохранительными органами, при этом четыре протестующих в американской столице погибли, в том числе в результате применения силы полицейскими. Команда Байдена при этом осудила действия протестующих в Вашингтоне.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/aktsii-1595352336.html

https://ria.ru/20210131/protesty-1595362641.html

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сергей лавров, генеральная прокуратура рф, джо байден, дмитрий песков, новосибирск, в мире