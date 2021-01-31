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В Якутске задержали 14 участников несогласованной акции
В Якутске задержали 14 участников несогласованной акции
Полиция задержала 14 из 25 собравшихся в 40-градусный мороз участников несогласованной акции на площади Дружбы в Якутске, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T10:10
2021-01-31T11:01
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
новосибирск
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 31 янв — РИА Новости. Полиция задержала 14 из 25 собравшихся в 40-градусный мороз участников несогласованной акции на площади Дружбы в Якутске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.По данным Якутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, сегодня в Якутске небольшой снег, местами туман, ветер северный один-три метра в секунду, температура воздуха 37-39 градусов ниже нуля.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, якутск, происшествия

В Якутске задержали 14 участников несогласованной акции

10:10 31.01.2021 (обновлено: 11:01 31.01.2021)
 
© Фото : Сетевое издание "Sakhaday"В Якутске во время несогласованной акции в 40-градусный мороз прошли задержания
В Якутске во время несогласованной акции в 40-градусный мороз прошли задержания - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© Фото : Сетевое издание "Sakhaday"
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 31 янв — РИА Новости. Полиция задержала 14 из 25 собравшихся в 40-градусный мороз участников несогласованной акции на площади Дружбы в Якутске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.
По данным Якутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, сегодня в Якутске небольшой снег, местами туман, ветер северный один-три метра в секунду, температура воздуха 37-39 градусов ниже нуля.
© Фото : Сетевое издание "Sakhaday"В Якутске во время несогласованной акции в 40-градусный мороз прошли задержания
В Якутске во время несогласованной акции в 40-градусный мороз прошли задержания - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© Фото : Сетевое издание "Sakhaday"
В Якутске во время несогласованной акции в 40-градусный мороз прошли задержания
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального и сотрудники полиции на Трубной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 18:31
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
 
Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковВладимир ПутинНовосибирскЯкутскПроисшествия
 
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