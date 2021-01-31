https://ria.ru/20210131/aktsii-1595339374.html

В Якутске задержали 14 участников несогласованной акции

В Якутске задержали 14 участников несогласованной акции

Полиция задержала 14 из 25 собравшихся в 40-градусный мороз участников несогласованной акции на площади Дружбы в Якутске, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T10:10

2021-01-31T10:10

2021-01-31T11:01

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

новосибирск

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 31 янв — РИА Новости. Полиция задержала 14 из 25 собравшихся в 40-градусный мороз участников несогласованной акции на площади Дружбы в Якутске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.По данным Якутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, сегодня в Якутске небольшой снег, местами туман, ветер северный один-три метра в секунду, температура воздуха 37-39 градусов ниже нуля.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

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якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, якутск, происшествия