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Владимирского журналиста обвинили в призывах к расправе над членами ЕР
Владимирского журналиста обвинили в призывах к расправе над членами ЕР
Журналиста владимирского издания "Томикс" Александра Степанова обвиняют в призывах к экстремистской деятельности за публикацию в соцсети о расправе над членами... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T21:43
2021-01-30T21:43
единая россия
владимир
владимирская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 30 янв - РИА Новости. Журналиста владимирского издания "Томикс" Александра Степанова обвиняют в призывах к экстремистской деятельности за публикацию в соцсети о расправе над членами партии "Единая Россия", он признал вину, сообщил РИА Новости его адвокат Филипп Багрянский."Владимирского журналиста Александра Степанова обвиняют в призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием сети интернет. Вменяется статья 280 часть 2", - уточнил Багрянский. По его словам, обвинение предъявлено "в ночь с пятницы на субботу".Ранее журналист разместил в Twitter пост с призывом расправы над членами партии "Единая Россия". Как уточнил его адвокат, публикация датировалась 23 января и позднее была удалена (скрин есть в распоряжении РИА Новости). По словам адвоката, Степанов признал себя виновным. РИА Новости пока не удалось получить комментарий в СУСК Владимирской области.Фрунзенский районный суд Владимира в субботу избрал Степанову меру пресечения в виде домашнего ареста. До этого на ситуацию отреагировало региональное отделение партии "Единая Россия". "Вероятно, на тот момент Степанов не осознавал всю меру ответственности за эти слова. Поэтому в случае возбуждения уголовного дела и рассмотрения в суде меры пресечения просим суд проявить снисходительность и не избирать в отношении Степанова меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на сайте владимирского отделения ЕР.
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единая россия, владимир, владимирская область, происшествия

Владимирского журналиста обвинили в призывах к расправе над членами ЕР

21:43 30.01.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 30 янв - РИА Новости. Журналиста владимирского издания "Томикс" Александра Степанова обвиняют в призывах к экстремистской деятельности за публикацию в соцсети о расправе над членами партии "Единая Россия", он признал вину, сообщил РИА Новости его адвокат Филипп Багрянский.
"Владимирского журналиста Александра Степанова обвиняют в призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием сети интернет. Вменяется статья 280 часть 2", - уточнил Багрянский. По его словам, обвинение предъявлено "в ночь с пятницы на субботу".
Ранее журналист разместил в Twitter пост с призывом расправы над членами партии "Единая Россия". Как уточнил его адвокат, публикация датировалась 23 января и позднее была удалена (скрин есть в распоряжении РИА Новости). По словам адвоката, Степанов признал себя виновным. РИА Новости пока не удалось получить комментарий в СУСК Владимирской области.
Фрунзенский районный суд Владимира в субботу избрал Степанову меру пресечения в виде домашнего ареста. До этого на ситуацию отреагировало региональное отделение партии "Единая Россия". "Вероятно, на тот момент Степанов не осознавал всю меру ответственности за эти слова. Поэтому в случае возбуждения уголовного дела и рассмотрения в суде меры пресечения просим суд проявить снисходительность и не избирать в отношении Степанова меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на сайте владимирского отделения ЕР.
Наручники - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
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