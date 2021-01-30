Владимирского журналиста обвинили в призывах к расправе над членами ЕР
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
РЯЗАНЬ, 30 янв - РИА Новости. Журналиста владимирского издания "Томикс" Александра Степанова обвиняют в призывах к экстремистской деятельности за публикацию в соцсети о расправе над членами партии "Единая Россия", он признал вину, сообщил РИА Новости его адвокат Филипп Багрянский.
"Владимирского журналиста Александра Степанова обвиняют в призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием сети интернет. Вменяется статья 280 часть 2", - уточнил Багрянский. По его словам, обвинение предъявлено "в ночь с пятницы на субботу".
Ранее журналист разместил в Twitter пост с призывом расправы над членами партии "Единая Россия". Как уточнил его адвокат, публикация датировалась 23 января и позднее была удалена (скрин есть в распоряжении РИА Новости). По словам адвоката, Степанов признал себя виновным. РИА Новости пока не удалось получить комментарий в СУСК Владимирской области.
Фрунзенский районный суд Владимира в субботу избрал Степанову меру пресечения в виде домашнего ареста. До этого на ситуацию отреагировало региональное отделение партии "Единая Россия". "Вероятно, на тот момент Степанов не осознавал всю меру ответственности за эти слова. Поэтому в случае возбуждения уголовного дела и рассмотрения в суде меры пресечения просим суд проявить снисходительность и не избирать в отношении Степанова меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на сайте владимирского отделения ЕР.