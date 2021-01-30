https://ria.ru/20210130/zhurnalist-1595315278.html

Владимирского журналиста обвинили в призывах к расправе над членами ЕР

Владимирского журналиста обвинили в призывах к расправе над членами ЕР

Журналиста владимирского издания "Томикс" Александра Степанова обвиняют в призывах к экстремистской деятельности за публикацию в соцсети о расправе над членами... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T21:43

2021-01-30T21:43

2021-01-30T21:43

единая россия

владимир

владимирская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg

РЯЗАНЬ, 30 янв - РИА Новости. Журналиста владимирского издания "Томикс" Александра Степанова обвиняют в призывах к экстремистской деятельности за публикацию в соцсети о расправе над членами партии "Единая Россия", он признал вину, сообщил РИА Новости его адвокат Филипп Багрянский."Владимирского журналиста Александра Степанова обвиняют в призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием сети интернет. Вменяется статья 280 часть 2", - уточнил Багрянский. По его словам, обвинение предъявлено "в ночь с пятницы на субботу".Ранее журналист разместил в Twitter пост с призывом расправы над членами партии "Единая Россия". Как уточнил его адвокат, публикация датировалась 23 января и позднее была удалена (скрин есть в распоряжении РИА Новости). По словам адвоката, Степанов признал себя виновным. РИА Новости пока не удалось получить комментарий в СУСК Владимирской области.Фрунзенский районный суд Владимира в субботу избрал Степанову меру пресечения в виде домашнего ареста. До этого на ситуацию отреагировало региональное отделение партии "Единая Россия". "Вероятно, на тот момент Степанов не осознавал всю меру ответственности за эти слова. Поэтому в случае возбуждения уголовного дела и рассмотрения в суде меры пресечения просим суд проявить снисходительность и не избирать в отношении Степанова меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на сайте владимирского отделения ЕР.

https://ria.ru/20210130/bloger-1595313396.html

владимир

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единая россия, владимир, владимирская область, происшествия