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В Кении зоозащитники спасли жирафа с затопленного острова
В Кении зоозащитники спасли жирафа с затопленного острова
В Кении защитники построили специальную баржу, чтобы перевозить в безопасное место жирафов с затопленного острова, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T03:01
2021-01-30T03:01
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Кении защитники построили специальную баржу, чтобы перевозить в безопасное место жирафов с затопленного острова, сообщает Daily Mail.В ловушке на затопленном из-за дождей острове Лонгичаро у побережья Кении оказались девять редких жирафов Ротшильда. На днях спасателям удалось доставить на большую землю третьего из них – по кличке Лбарноти.Для перевозки столь крупных животных в находящийся поблизости заповедник Року пришлось построить специальную баржу из металла и пустых бочек.Очевидцы рассказали, что Лбарноти добровольно зашел на судно, вел себя спокойно. В пути его покормили.Когда жирафа доставили на берег, он убежал, как пишет издание, "искать перевезенных ранее собратьев — Асиву и Пасаку".
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дикие животные, туризм, жирафы, новости - туризм, кения

В Кении зоозащитники спасли жирафа с затопленного острова

03:01 30.01.2021
 
© Depositphotos / Anna_OmЖирафы в Национальном заповедник Самбуру, Кения
Жирафы в Национальном заповедник Самбуру, Кения - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© Depositphotos / Anna_Om
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Кении защитники построили специальную баржу, чтобы перевозить в безопасное место жирафов с затопленного острова, сообщает Daily Mail.
В ловушке на затопленном из-за дождей острове Лонгичаро у побережья Кении оказались девять редких жирафов Ротшильда. На днях спасателям удалось доставить на большую землю третьего из них – по кличке Лбарноти.
Для перевозки столь крупных животных в находящийся поблизости заповедник Року пришлось построить специальную баржу из металла и пустых бочек.
Очевидцы рассказали, что Лбарноти добровольно зашел на судно, вел себя спокойно. В пути его покормили.
Когда жирафа доставили на берег, он убежал, как пишет издание, "искать перевезенных ранее собратьев — Асиву и Пасаку".
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