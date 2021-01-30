https://ria.ru/20210130/zhiraf-1595182314.html

В Кении зоозащитники спасли жирафа с затопленного острова

В Кении зоозащитники спасли жирафа с затопленного острова

В Кении защитники построили специальную баржу, чтобы перевозить в безопасное место жирафов с затопленного острова, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T03:01

2021-01-30T03:01

2021-01-30T03:01

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Кении защитники построили специальную баржу, чтобы перевозить в безопасное место жирафов с затопленного острова, сообщает Daily Mail.В ловушке на затопленном из-за дождей острове Лонгичаро у побережья Кении оказались девять редких жирафов Ротшильда. На днях спасателям удалось доставить на большую землю третьего из них – по кличке Лбарноти.Для перевозки столь крупных животных в находящийся поблизости заповедник Року пришлось построить специальную баржу из металла и пустых бочек.Очевидцы рассказали, что Лбарноти добровольно зашел на судно, вел себя спокойно. В пути его покормили.Когда жирафа доставили на берег, он убежал, как пишет издание, "искать перевезенных ранее собратьев — Асиву и Пасаку".

https://ria.ru/20210121/privetstviya-1593881615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, туризм, жирафы, новости - туризм, кения