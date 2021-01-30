https://ria.ru/20210130/zaderzhanie-1595313110.html

В Красноярске задержали участника незаконной акции

В Красноярске задержали участника незаконной акции

Полицейские задержали участника несогласованной акции в Красноярске за неоднократное нарушение установленного порядка организации митинга, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T21:14

2021-01-30T21:14

2021-01-30T21:15

россия

татьяна потяева

владимир путин

москва

красноярский край

происшествия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Полицейские задержали участника несогласованной акции в Красноярске за неоднократное нарушение установленного порядка организации митинга, сообщается на сайте "МВД Медиа"."Оперативники ГУ МВД России по краю задержали в Красноярске подозреваемого в неоднократном нарушении установленного порядка организации митинга", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина 1990 года рождения с августа по октябрь 2020 года трижды был привлечен к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". 23 января он снова нарушил порядок, приняв участие в несогласованной акции в центре Красноярска."В настоящее время следственной часть ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 212.2 Уголовного кодекса Российской Федерации "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина … и много людей голосовали за поправки в конституцию".

https://ria.ru/20210130/zaderzhaniya-1595269247.html

https://ria.ru/20210127/gitler-1594838015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна потяева, владимир путин, москва, красноярский край, происшествия