Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210130/yoshpe-1595311953.html
Биография Аллы Йошпе
Биография Аллы Йошпе
Эстрадная певица, народная артистка России Алла Яковлевна Йошпе родилась 13 июня 1937 года. В возрасте 10 лет она тяжело заболела — поранила ногу, начался... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T21:04
2021-01-30T21:04
алла йошпе
россия
москва
ссср
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595299889_0:0:2376:1338_1920x0_80_0_0_f1bbfa6e4562b206e92592f46b1f53b8.jpg
Эстрадная певица, народная артистка России Алла Яковлевна Йошпе родилась 13 июня 1937 года. В возрасте 10 лет она тяжело заболела — поранила ногу, начался сепсис. Ампутации удалось избежать, но проблемы с ногой остались на всю жизнь.Окончила философский факультет МГУ. Кандидат психологических наук.В детстве пела в хоре под управлением профессора Владислава Соколова. В студенческие годы активно участвовала в художественной самодеятельности — была солисткой эстрадно-симфонического оркестра при МГУ. В 1960 году получила первую премию на конкурсе художественной самодеятельности вузов Москвы, которую разделила со Стаханом Рахимовым.В 1963 году Йошпе и Рахимов начали вместе работать, пара поженилась.Репертуар артистов включал песни композиторов Марка Фрадкина, Сигизмунда Каца, Эдуарда Колмановского, Ады Якушевой и др. Уникальность их дуэта состояла в соединении разных музыкальных культур — русской, еврейской, узбекской.Первые десять лет профессиональной жизни дуэта на эстраде прошли под знаком большой популярности: выходили пластинки, были частые выступления по радио и на ТВ."Алеша", "Соловьи", "До свидания, мальчики", "Ночка луговая" – с этими шлягерами Алла Йошпе и Стахан Рахимов объездили Советский Союз и весь мир.В конце 1970-х годов здоровье Аллы Йошпе стало ухудшаться. Сделанные операции не помогали. Обещали помочь в зарубежной клинике, но в годы СССР для выезда граждан за границу требовались разрешения высокопоставленных чиновников. В Минздраве на просьбу Йошпе ответили отказом. Пара подала ходатайство на получение израильского гражданства. Поступок вызвал негативную реакцию со стороны советских властей, пару обвинили в измене родине.Артисты были лишены званий, все их записи уничтожили, им запретили выступать с концертами. В годы перестройки их голоса постепенно начали звучать снова.В 2002 году Йошпе и Рахимов стали народными артистами России.В 2003 году в Московском цирке на Цветном бульваре Алла Йошпе и Стахан Рахимов представили программу к еврейскому празднику Пурим.В 2004 году в Москве в ГЦКЗ "Россия" состоялся концерт "Песня длиной в жизнь", который был посвящен 40-летию творческого дуэта.Дуэт сотрудничал с радио "Надежда" (артисты вели рубрику "Дороги артистов"), много гастролировал за рубежом. Йошпе и Рахимов занимались педагогической работой, создали свой фонд за развитие культуры "Аист" (Алла и Стахан).В последние годы Алла Йошпе и Стахан Рахимов регулярно выступали с концертной программой, приуроченной к празднику "Ханука".Алла Йошпе — автор нескольких книг: "Песня длиною в жизнь", "Хлеб с солью и пылью", "В городе белой вороны", "Бочка счастья", "Завтрак в облаках".30 января 2021 года стало известно, что Алла Йошпе скончалась в Москве.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
москва
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595299889_159:0:2271:1584_1920x0_80_0_0_6decb9ba516a48b4d52e5eb47145210e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алла йошпе, россия, москва, ссср, справки

Биография Аллы Йошпе

21:04 30.01.2021
 
CC BY 3.0 / Дмитрий Рожков / Алла ИошпеЭстрадная певица Алла Йошпе
Эстрадная певица Алла Йошпе - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
CC BY 3.0 / Дмитрий Рожков / Алла Иошпе
Читать ria.ru в
Эстрадная певица, народная артистка России Алла Яковлевна Йошпе родилась 13 июня 1937 года. В возрасте 10 лет она тяжело заболела — поранила ногу, начался сепсис. Ампутации удалось избежать, но проблемы с ногой остались на всю жизнь.
Окончила философский факультет МГУ. Кандидат психологических наук.
В детстве пела в хоре под управлением профессора Владислава Соколова. В студенческие годы активно участвовала в художественной самодеятельности — была солисткой эстрадно-симфонического оркестра при МГУ. В 1960 году получила первую премию на конкурсе художественной самодеятельности вузов Москвы, которую разделила со Стаханом Рахимовым.
В 1963 году Йошпе и Рахимов начали вместе работать, пара поженилась.
Репертуар артистов включал песни композиторов Марка Фрадкина, Сигизмунда Каца, Эдуарда Колмановского, Ады Якушевой и др. Уникальность их дуэта состояла в соединении разных музыкальных культур — русской, еврейской, узбекской.
Первые десять лет профессиональной жизни дуэта на эстраде прошли под знаком большой популярности: выходили пластинки, были частые выступления по радио и на ТВ.
"Алеша", "Соловьи", "До свидания, мальчики", "Ночка луговая" – с этими шлягерами Алла Йошпе и Стахан Рахимов объездили Советский Союз и весь мир.
В конце 1970-х годов здоровье Аллы Йошпе стало ухудшаться. Сделанные операции не помогали. Обещали помочь в зарубежной клинике, но в годы СССР для выезда граждан за границу требовались разрешения высокопоставленных чиновников. В Минздраве на просьбу Йошпе ответили отказом. Пара подала ходатайство на получение израильского гражданства. Поступок вызвал негативную реакцию со стороны советских властей, пару обвинили в измене родине.
Артисты были лишены званий, все их записи уничтожили, им запретили выступать с концертами. В годы перестройки их голоса постепенно начали звучать снова.
В 2002 году Йошпе и Рахимов стали народными артистами России.
В 2003 году в Московском цирке на Цветном бульваре Алла Йошпе и Стахан Рахимов представили программу к еврейскому празднику Пурим.
В 2004 году в Москве в ГЦКЗ "Россия" состоялся концерт "Песня длиной в жизнь", который был посвящен 40-летию творческого дуэта.
Дуэт сотрудничал с радио "Надежда" (артисты вели рубрику "Дороги артистов"), много гастролировал за рубежом. Йошпе и Рахимов занимались педагогической работой, создали свой фонд за развитие культуры "Аист" (Алла и Стахан).
В последние годы Алла Йошпе и Стахан Рахимов регулярно выступали с концертной программой, приуроченной к празднику "Ханука".
Алла Йошпе — автор нескольких книг: "Песня длиною в жизнь", "Хлеб с солью и пылью", "В городе белой вороны", "Бочка счастья", "Завтрак в облаках".
30 января 2021 года стало известно, что Алла Йошпе скончалась в Москве.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Алла ЙошпеРоссияМоскваСССРСправки
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Главком украинской армии подал в суд на минобороны
06:27В Японии выявили пять случаев заражения "британским" штаммом коронавируса
06:08Брат застрелил сестру за сутки до ее свадьбы из-за фотографии
04:55CNN: два адвоката Трампа на процессе об импичменте покинули его команду
04:21Украинский эксперт испугался "угрозы" из Крыма
03:57Россиянка с дочерью заразились на отдыхе смертельно опасной болезнью
03:52Макрон раскритиковал внешнюю политику Британии
03:29Врач рассказал, что привело к смерти Юлии Началовой
03:24Кинологи призвали не выгуливать собак на льду водоемов
03:06Тарпищев заявил, что Ельцин спас Россию от гражданской войны
02:19Адвокат объяснил, когда можно оспорить завещание
02:15Когда начнут приходить штрафы с камер за непристегнутый ремень
01:52Олег Скрипка назвал русскоязычных украинцев "резидентами"
01:40У группы "Танцы минус" вышел новый альбом после шестилетнего перерыва
01:34Иммунолог назвала отличия гриппа от коронавируса
01:20Сотрудника ФБК Ляскина задержали за нарушение санитарных норм
01:19Россиянам озвучили лучший способ вложения 100 тысяч рублей
01:00Эксперты рассказали, как с пользой провести время в карантинном отеле
00:49Суд отпустил часть подозреваемых в попытке захвата здания кабмина Армении
00:46Пристальный взгляд оказался симптомом неизлечимой болезни
Лента новостейМолния