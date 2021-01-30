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Биография Аллы Йошпе
Биография Аллы Йошпе
Эстрадная певица, народная артистка России Алла Яковлевна Йошпе родилась 13 июня 1937 года. В возрасте 10 лет она тяжело заболела — поранила ногу, начался... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T21:04
2021-01-30T21:04
2021-01-30T21:04
алла йошпе
россия
москва
ссср
справки
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Эстрадная певица, народная артистка России Алла Яковлевна Йошпе родилась 13 июня 1937 года. В возрасте 10 лет она тяжело заболела — поранила ногу, начался сепсис. Ампутации удалось избежать, но проблемы с ногой остались на всю жизнь.Окончила философский факультет МГУ. Кандидат психологических наук.В детстве пела в хоре под управлением профессора Владислава Соколова. В студенческие годы активно участвовала в художественной самодеятельности — была солисткой эстрадно-симфонического оркестра при МГУ. В 1960 году получила первую премию на конкурсе художественной самодеятельности вузов Москвы, которую разделила со Стаханом Рахимовым.В 1963 году Йошпе и Рахимов начали вместе работать, пара поженилась.Репертуар артистов включал песни композиторов Марка Фрадкина, Сигизмунда Каца, Эдуарда Колмановского, Ады Якушевой и др. Уникальность их дуэта состояла в соединении разных музыкальных культур — русской, еврейской, узбекской.Первые десять лет профессиональной жизни дуэта на эстраде прошли под знаком большой популярности: выходили пластинки, были частые выступления по радио и на ТВ."Алеша", "Соловьи", "До свидания, мальчики", "Ночка луговая" – с этими шлягерами Алла Йошпе и Стахан Рахимов объездили Советский Союз и весь мир.В конце 1970-х годов здоровье Аллы Йошпе стало ухудшаться. Сделанные операции не помогали. Обещали помочь в зарубежной клинике, но в годы СССР для выезда граждан за границу требовались разрешения высокопоставленных чиновников. В Минздраве на просьбу Йошпе ответили отказом. Пара подала ходатайство на получение израильского гражданства. Поступок вызвал негативную реакцию со стороны советских властей, пару обвинили в измене родине.Артисты были лишены званий, все их записи уничтожили, им запретили выступать с концертами. В годы перестройки их голоса постепенно начали звучать снова.В 2002 году Йошпе и Рахимов стали народными артистами России.В 2003 году в Московском цирке на Цветном бульваре Алла Йошпе и Стахан Рахимов представили программу к еврейскому празднику Пурим.В 2004 году в Москве в ГЦКЗ "Россия" состоялся концерт "Песня длиной в жизнь", который был посвящен 40-летию творческого дуэта.Дуэт сотрудничал с радио "Надежда" (артисты вели рубрику "Дороги артистов"), много гастролировал за рубежом. Йошпе и Рахимов занимались педагогической работой, создали свой фонд за развитие культуры "Аист" (Алла и Стахан).В последние годы Алла Йошпе и Стахан Рахимов регулярно выступали с концертной программой, приуроченной к празднику "Ханука".Алла Йошпе — автор нескольких книг: "Песня длиною в жизнь", "Хлеб с солью и пылью", "В городе белой вороны", "Бочка счастья", "Завтрак в облаках".30 января 2021 года стало известно, что Алла Йошпе скончалась в Москве.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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алла йошпе, россия, москва, ссср, справки
Эстрадная певица, народная артистка России Алла Яковлевна Йошпе родилась 13 июня 1937 года
. В возрасте 10 лет она тяжело заболела — поранила ногу, начался сепсис. Ампутации удалось избежать, но проблемы с ногой остались на всю жизнь.
Окончила философский факультет МГУ. Кандидат психологических наук.
В детстве пела в хоре под управлением профессора Владислава Соколова. В студенческие годы активно участвовала в художественной самодеятельности — была солисткой эстрадно-симфонического оркестра при МГУ. В 1960 году
получила первую премию на конкурсе художественной самодеятельности вузов Москвы, которую разделила со Стаханом Рахимовым.
В 1963 году
Йошпе и Рахимов начали вместе работать, пара поженилась.
Репертуар артистов включал песни композиторов Марка Фрадкина, Сигизмунда Каца, Эдуарда Колмановского, Ады Якушевой и др. Уникальность их дуэта состояла в соединении разных музыкальных культур — русской, еврейской, узбекской.
Первые десять лет профессиональной жизни дуэта на эстраде прошли под знаком большой популярности: выходили пластинки, были частые выступления по радио и на ТВ.
"Алеша", "Соловьи", "До свидания, мальчики", "Ночка луговая" – с этими шлягерами Алла Йошпе и Стахан Рахимов объездили Советский Союз и весь мир.
В конце 1970-х годов
здоровье Аллы Йошпе стало ухудшаться. Сделанные операции не помогали. Обещали помочь в зарубежной клинике, но в годы СССР для выезда граждан за границу требовались разрешения высокопоставленных чиновников. В Минздраве на просьбу Йошпе ответили отказом. Пара подала ходатайство на получение израильского гражданства. Поступок вызвал негативную реакцию со стороны советских властей, пару обвинили в измене родине.
Артисты были лишены званий, все их записи уничтожили, им запретили выступать с концертами. В годы перестройки их голоса постепенно начали звучать снова.
В 2002 году Йошпе и Рахимов стали народными артистами России.
В 2003 году в Московском цирке на Цветном бульваре Алла Йошпе и Стахан Рахимов представили программу к еврейскому празднику Пурим.
В 2004 году
в Москве в ГЦКЗ "Россия" состоялся концерт "Песня длиной в жизнь", который был посвящен 40-летию творческого дуэта.
Дуэт сотрудничал с радио "Надежда" (артисты вели рубрику "Дороги артистов"), много гастролировал за рубежом. Йошпе и Рахимов занимались педагогической работой, создали свой фонд за развитие культуры "Аист" (Алла и Стахан).
В последние годы Алла Йошпе и Стахан Рахимов регулярно выступали с концертной программой, приуроченной к празднику "Ханука".
Алла Йошпе — автор нескольких книг
: "Песня длиною в жизнь", "Хлеб с солью и пылью", "В городе белой вороны", "Бочка счастья", "Завтрак в облаках".
30 января 2021 года
стало известно, что Алла Йошпе скончалась в Москве.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников