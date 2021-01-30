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Роспотребнадзор прокомментировал арест своих сотрудников за взятку
Роспотребнадзор прокомментировал арест своих сотрудников за взятку
Арест двух сотрудников Роспотребнадзора за взятку - это результат совместной работы столичного управления ведомства и правоохранительных органов по профилактике РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-30T23:32
2021-01-31T00:51
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Арест двух сотрудников Роспотребнадзора за взятку - это результат совместной работы столичного управления ведомства и правоохранительных органов по профилактике нарушений коррупционной направленности, заявили РИА Новости в пресс-службе управления.Ранее "Известия" сообщили о том, что в Москве за взятку в особо крупном размере были арестованы два сотрудника Роспотребнадзора. Савеловский суд отправил под стражу заместителя главного государственного санитарного врача по Северному административному округу столицы Викторию Зотову и главу группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислава Томилова. Подозреваемым в даче взятки проходит глава испытательного лабораторного центра "Экология" Александр Малютин.
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия

Роспотребнадзор прокомментировал арест своих сотрудников за взятку

23:32 30.01.2021 (обновлено: 00:51 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРублевые купюры
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Арест двух сотрудников Роспотребнадзора за взятку - это результат совместной работы столичного управления ведомства и правоохранительных органов по профилактике нарушений коррупционной направленности, заявили РИА Новости в пресс-службе управления.
Ранее "Известия" сообщили о том, что в Москве за взятку в особо крупном размере были арестованы два сотрудника Роспотребнадзора. Савеловский суд отправил под стражу заместителя главного государственного санитарного врача по Северному административному округу столицы Викторию Зотову и главу группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислава Томилова. Подозреваемым в даче взятки проходит глава испытательного лабораторного центра "Экология" Александр Малютин.
"Управление Роспотребнадзора по городу Москве продолжает совместную работу с правоохранительными органами по профилактике нарушений коррупционной направленности, результат этой работы - сегодняшнее решение Савеловского суда. Работа в указанном направлении будет продолжена", - сообщили агентству в ведомстве.
Заместитель руководителя СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Исайкин Роман Анатольевич - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
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