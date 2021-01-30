https://ria.ru/20210130/vzyatka-1595321086.html

Роспотребнадзор прокомментировал арест своих сотрудников за взятку

Роспотребнадзор прокомментировал арест своих сотрудников за взятку

Арест двух сотрудников Роспотребнадзора за взятку - это результат совместной работы столичного управления ведомства и правоохранительных органов по профилактике РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-30T23:32

2021-01-30T23:32

2021-01-31T00:51

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Арест двух сотрудников Роспотребнадзора за взятку - это результат совместной работы столичного управления ведомства и правоохранительных органов по профилактике нарушений коррупционной направленности, заявили РИА Новости в пресс-службе управления.Ранее "Известия" сообщили о том, что в Москве за взятку в особо крупном размере были арестованы два сотрудника Роспотребнадзора. Савеловский суд отправил под стражу заместителя главного государственного санитарного врача по Северному административному округу столицы Викторию Зотову и главу группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислава Томилова. Подозреваемым в даче взятки проходит глава испытательного лабораторного центра "Экология" Александр Малютин.

https://ria.ru/20210130/vzyatka-1595231751.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия