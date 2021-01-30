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В московском кафе взорвался газ
В московском кафе взорвался газ
Два человека пострадали при вспышке газовоздушной смеси в кафе на северо-востоке Москвы, сообщает ГУ МЧС столицы. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T21:10
2021-01-30T21:10
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Два человека пострадали при вспышке газовоздушной смеси в кафе на северо-востоке Москвы, сообщает ГУ МЧС столицы.Отмечается, что сообщение о хлопке по адресу Большая Новодмитровская улица, дом 36, строение 2 поступило в 19.47."На втором этаже в одном из кафе на кухне произошла вспышка газовоздушной смеси без дальнейшего горения. В результате происшествия пострадали два человека", - говорится в сообщении.Добавляется, что пострадавшие находятся в карете скорой помощи. Здание работает в штатном режиме, никого не эвакуировали.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

В московском кафе взорвался газ

21:10 30.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Два человека пострадали при вспышке газовоздушной смеси в кафе на северо-востоке Москвы, сообщает ГУ МЧС столицы.
Отмечается, что сообщение о хлопке по адресу Большая Новодмитровская улица, дом 36, строение 2 поступило в 19.47.
"На втором этаже в одном из кафе на кухне произошла вспышка газовоздушной смеси без дальнейшего горения. В результате происшествия пострадали два человека", - говорится в сообщении.
Добавляется, что пострадавшие находятся в карете скорой помощи. Здание работает в штатном режиме, никого не эвакуировали.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 16:05
В Краснодарском крае при взрыве боеприпаса на заводе погиб человек
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
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