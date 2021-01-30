https://ria.ru/20210130/vzryv-1595312902.html

В московском кафе взорвался газ

В московском кафе взорвался газ

Два человека пострадали при вспышке газовоздушной смеси в кафе на северо-востоке Москвы, сообщает ГУ МЧС столицы. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T21:10

2021-01-30T21:10

2021-01-30T21:10

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Два человека пострадали при вспышке газовоздушной смеси в кафе на северо-востоке Москвы, сообщает ГУ МЧС столицы.Отмечается, что сообщение о хлопке по адресу Большая Новодмитровская улица, дом 36, строение 2 поступило в 19.47."На втором этаже в одном из кафе на кухне произошла вспышка газовоздушной смеси без дальнейшего горения. В результате происшествия пострадали два человека", - говорится в сообщении.Добавляется, что пострадавшие находятся в карете скорой помощи. Здание работает в штатном режиме, никого не эвакуировали.

https://ria.ru/20210129/vzryv-1595157277.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия