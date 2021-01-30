https://ria.ru/20210130/vanuatu-1595233710.html

Власти Вануату задержали экипаж российской яхты

Власти Вануату задержали экипаж российской яхты

Власти островного государства Вануату в Меланезии задержали экипаж российской яхты вместе с двумя китайскими рыбацкими лодками, сообщило агентство Франс Пресс... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T07:33

2021-01-30T07:33

2021-01-30T10:09

вануату

в мире

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Власти островного государства Вануату в Меланезии задержали экипаж российской яхты вместе с двумя китайскими рыбацкими лодками, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.По предварительным данным, сначала патруль 19 января задержал две китайские лодки, экипаж которых заподозрили в нелегальной ловле рыбы. Позже во время переправки судов в Порт-Вилу береговая охрана заметила российскую яхту недалеко от города Луганвиль. На борту находились три россиянина, их задержали. Информацию подтвердила российская дипмиссия в Австралии.В посольстве отметили, что в Вануату действуют ограничения из-за пандемии, поэтому береговая охрана задержала россиян и сопроводила их в столицу Порт-Вила, чтобы они сели на карантин. Позже туристов допросят.

https://ria.ru/20200619/1573182561.html

вануату

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вануату, в мире