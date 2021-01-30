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Власти Вануату задержали экипаж российской яхты
Власти Вануату задержали экипаж российской яхты
Власти островного государства Вануату в Меланезии задержали экипаж российской яхты вместе с двумя китайскими рыбацкими лодками, сообщило агентство Франс Пресс... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T07:33
2021-01-30T10:09
вануату
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Власти островного государства Вануату в Меланезии задержали экипаж российской яхты вместе с двумя китайскими рыбацкими лодками, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.По предварительным данным, сначала патруль 19 января задержал две китайские лодки, экипаж которых заподозрили в нелегальной ловле рыбы. Позже во время переправки судов в Порт-Вилу береговая охрана заметила российскую яхту недалеко от города Луганвиль. На борту находились три россиянина, их задержали. Информацию подтвердила российская дипмиссия в Австралии.В посольстве отметили, что в Вануату действуют ограничения из-за пандемии, поэтому береговая охрана задержала россиян и сопроводила их в столицу Порт-Вила, чтобы они сели на карантин. Позже туристов допросят.
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вануату, в мире

Власти Вануату задержали экипаж российской яхты

07:33 30.01.2021 (обновлено: 10:09 30.01.2021)
 
CC BY 2.0 / PhillipC / Erakor Island Resort, Efate, VanuatuВануату
Вануату - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
CC BY 2.0 / PhillipC / Erakor Island Resort, Efate, Vanuatu
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Власти островного государства Вануату в Меланезии задержали экипаж российской яхты вместе с двумя китайскими рыбацкими лодками, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.
По предварительным данным, сначала патруль 19 января задержал две китайские лодки, экипаж которых заподозрили в нелегальной ловле рыбы. Позже во время переправки судов в Порт-Вилу береговая охрана заметила российскую яхту недалеко от города Луганвиль. На борту находились три россиянина, их задержали. Информацию подтвердила российская дипмиссия в Австралии.
"Три российских гражданина, предположительно, из Республики Татарстан, собирались совершить кругосветное путешествие. Они никого не уведомили о своем намерении зайти в территориальные воды Вануату", — уточнили дипломаты.
В посольстве отметили, что в Вануату действуют ограничения из-за пандемии, поэтому береговая охрана задержала россиян и сопроводила их в столицу Порт-Вила, чтобы они сели на карантин. Позже туристов допросят.
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