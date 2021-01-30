https://ria.ru/20210130/urgant-1595285561.html

Ургант пошутил над Бузовой из-за ее расставания с Давой

Ургант пошутил над Бузовой из-за ее расставания с Давой

Иван Ургант пошутил над певицей Ольгой Бузовой в связи с ее расставанием с рэпером Давидом Манукяном, известным как Дава. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T17:26

2021-01-30T17:26

2021-01-30T18:01

давид манукян (dava)

шоу-бизнес

иван ургант

ольга бузова

мальдивы

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Иван Ургант пошутил над певицей Ольгой Бузовой в связи с ее расставанием с рэпером Давидом Манукяном, известным как Дава.В эфире программы "Вечерний Ургант" телеведущий вспомнил о том, как во время поездки на Мальдивы пара организовала свадебную церемонию, и поинтересовался у Бузовой, почему сразу после этого "обдуманного и взвешенного решения" они решили разойтись.Однако певица призналась, что не готова комментировать ситуацию."Ты сильная женщина, легко это переживешь. А ему Бог судья, да? Так же ты говоришь, когда пишешь проклятья?" — сыронизировал телеведущий. После этого он сам отметил, что не будет дальше развивать тему, чтобы Бузова смогла прийти в себя после разрыва.О расставании с Давой певица объявила на прошлой неделе, сразу после празднования своего дня рождения. Как утверждала Бузова, бывший возлюбленный "творил страшные вещи".СМИ стали писать о романе Бузовой и Манукяна в августе 2019 года — после того, как певица представила клип на песню "Лайкер", в котором они играют пару. В декабре того же года Бузова перестала скрывать отношения с блогером. Об этом она рассказала Тимуру Батрутдинову в финале шоу "План Б", а затем подтвердила информацию в Instagram.

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/buzova-1594642290.html

мальдивы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

давид манукян (dava), шоу-бизнес, иван ургант, ольга бузова, мальдивы