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Ургант пошутил над Бузовой из-за ее расставания с Давой
Ургант пошутил над Бузовой из-за ее расставания с Давой
Иван Ургант пошутил над певицей Ольгой Бузовой в связи с ее расставанием с рэпером Давидом Манукяном, известным как Дава. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T17:26
2021-01-30T18:01
давид манукян (dava)
шоу-бизнес
иван ургант
ольга бузова
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Иван Ургант пошутил над певицей Ольгой Бузовой в связи с ее расставанием с рэпером Давидом Манукяном, известным как Дава.В эфире программы "Вечерний Ургант" телеведущий вспомнил о том, как во время поездки на Мальдивы пара организовала свадебную церемонию, и поинтересовался у Бузовой, почему сразу после этого "обдуманного и взвешенного решения" они решили разойтись.Однако певица призналась, что не готова комментировать ситуацию."Ты сильная женщина, легко это переживешь. А ему Бог судья, да? Так же ты говоришь, когда пишешь проклятья?" — сыронизировал телеведущий. После этого он сам отметил, что не будет дальше развивать тему, чтобы Бузова смогла прийти в себя после разрыва.О расставании с Давой певица объявила на прошлой неделе, сразу после празднования своего дня рождения. Как утверждала Бузова, бывший возлюбленный "творил страшные вещи".СМИ стали писать о романе Бузовой и Манукяна в августе 2019 года — после того, как певица представила клип на песню "Лайкер", в котором они играют пару. В декабре того же года Бузова перестала скрывать отношения с блогером. Об этом она рассказала Тимуру Батрутдинову в финале шоу "План Б", а затем подтвердила информацию в Instagram.
https://radiosputnik.ria.ru/20210126/buzova-1594642290.html
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давид манукян (dava), шоу-бизнес, иван ургант, ольга бузова, мальдивы

Ургант пошутил над Бузовой из-за ее расставания с Давой

17:26 30.01.2021 (обновлено: 18:01 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкXXI Церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон"
XXI Церемония вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Иван Ургант пошутил над певицей Ольгой Бузовой в связи с ее расставанием с рэпером Давидом Манукяном, известным как Дава.
В эфире программы "Вечерний Ургант" телеведущий вспомнил о том, как во время поездки на Мальдивы пара организовала свадебную церемонию, и поинтересовался у Бузовой, почему сразу после этого "обдуманного и взвешенного решения" они решили разойтись.
Однако певица призналась, что не готова комментировать ситуацию.
"Ты сильная женщина, легко это переживешь. А ему Бог судья, да? Так же ты говоришь, когда пишешь проклятья?" — сыронизировал телеведущий. После этого он сам отметил, что не будет дальше развивать тему, чтобы Бузова смогла прийти в себя после разрыва.
О расставании с Давой певица объявила на прошлой неделе, сразу после празднования своего дня рождения. Как утверждала Бузова, бывший возлюбленный "творил страшные вещи".
СМИ стали писать о романе Бузовой и Манукяна в августе 2019 года — после того, как певица представила клип на песню "Лайкер", в котором они играют пару. В декабре того же года Бузова перестала скрывать отношения с блогером. Об этом она рассказала Тимуру Батрутдинову в финале шоу "План Б", а затем подтвердила информацию в Instagram.
Телеведущая Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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Давид Манукян (Dava)Шоу-бизнесИван УргантОльга БузоваМальдивы
 
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