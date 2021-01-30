https://ria.ru/20210130/ukhan-1595248600.html

Эксперты ВОЗ посетили больницу в Ухане, где лечили первые случаи COVID-19

Эксперты ВОЗ посетили больницу в Ухане, где лечили первые случаи COVID-19

Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, прибывшая в Ухань для выявления источника COVID-19, посетила городскую больницу, где... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T11:24

2021-01-30T11:24

2021-01-30T11:24

марион купманс

чжао лицзянь

воз

мид кнр

китай

ухань

в мире

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, прибывшая в Ухань для выявления источника COVID-19, посетила городскую больницу, где лечили людей, которые одними из первых заразились коронавирусом, сообщила участница делегации Марион Купманс."Только вернулись после посещения больницы Jinyintan Hospital, которая специализируется на инфекционных заболеваниях и предназначалась для лечения первых случаев в Ухане. Истории очень похожи на те, что я слышала от наших врачей из отделений интенсивной терапии", - написала она в Twitter.В настоящее время в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая занимается выяснением происхождения COVID-19. Специалисты прибыли в китайский Ухань 14 января, после чего были помещены на обязательный 14-дневный карантин. Как сообщил в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, карантин группы международных экспертов ВОЗ завершился, далее они продолжат работу с китайской стороной по сотрудничеству относительно происхождения вируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

китай

ухань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марион купманс, чжао лицзянь, воз, мид кнр, китай, ухань, в мире