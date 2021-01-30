Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210130/ukhan-1595248600.html
Эксперты ВОЗ посетили больницу в Ухане, где лечили первые случаи COVID-19
Эксперты ВОЗ посетили больницу в Ухане, где лечили первые случаи COVID-19
Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, прибывшая в Ухань для выявления источника COVID-19, посетила городскую больницу, где... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T11:24
2021-01-30T11:24
марион купманс
чжао лицзянь
воз
мид кнр
китай
ухань
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/18/1565136126_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_66d9b7d3ff17d9bc4a13aaf7f065ff78.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, прибывшая в Ухань для выявления источника COVID-19, посетила городскую больницу, где лечили людей, которые одними из первых заразились коронавирусом, сообщила участница делегации Марион Купманс."Только вернулись после посещения больницы Jinyintan Hospital, которая специализируется на инфекционных заболеваниях и предназначалась для лечения первых случаев в Ухане. Истории очень похожи на те, что я слышала от наших врачей из отделений интенсивной терапии", - написала она в Twitter.В настоящее время в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая занимается выяснением происхождения COVID-19. Специалисты прибыли в китайский Ухань 14 января, после чего были помещены на обязательный 14-дневный карантин. Как сообщил в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, карантин группы международных экспертов ВОЗ завершился, далее они продолжат работу с китайской стороной по сотрудничеству относительно происхождения вируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
китай
ухань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/18/1565136126_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a0b95000c8bc667a548c456f356d0617.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марион купманс, чжао лицзянь, воз, мид кнр, китай, ухань, в мире

Эксперты ВОЗ посетили больницу в Ухане, где лечили первые случаи COVID-19

11:24 30.01.2021
 
© AP Photo / Xinhua/Xiao YijiuМедсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане
Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© AP Photo / Xinhua/Xiao Yijiu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, прибывшая в Ухань для выявления источника COVID-19, посетила городскую больницу, где лечили людей, которые одними из первых заразились коронавирусом, сообщила участница делегации Марион Купманс.
"Только вернулись после посещения больницы Jinyintan Hospital, которая специализируется на инфекционных заболеваниях и предназначалась для лечения первых случаев в Ухане. Истории очень похожи на те, что я слышала от наших врачей из отделений интенсивной терапии", - написала она в Twitter.
В настоящее время в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая занимается выяснением происхождения COVID-19. Специалисты прибыли в китайский Ухань 14 января, после чего были помещены на обязательный 14-дневный карантин. Как сообщил в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, карантин группы международных экспертов ВОЗ завершился, далее они продолжат работу с китайской стороной по сотрудничеству относительно происхождения вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Марион КупмансЧжао ЛицзяньВОЗМИД КНРКитайУханьВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Главком украинской армии подал в суд на минобороны
06:27В Японии выявили пять случаев заражения "британским" штаммом коронавируса
06:08Брат застрелил сестру за сутки до ее свадьбы из-за фотографии
04:55CNN: два адвоката Трампа на процессе об импичменте покинули его команду
04:21Украинский эксперт испугался "угрозы" из Крыма
03:57Россиянка с дочерью заразились на отдыхе смертельно опасной болезнью
03:52Макрон раскритиковал внешнюю политику Британии
03:29Врач рассказал, что привело к смерти Юлии Началовой
03:24Кинологи призвали не выгуливать собак на льду водоемов
03:06Тарпищев заявил, что Ельцин спас Россию от гражданской войны
02:19Адвокат объяснил, когда можно оспорить завещание
02:15Когда начнут приходить штрафы с камер за непристегнутый ремень
01:52Олег Скрипка назвал русскоязычных украинцев "резидентами"
01:40У группы "Танцы минус" вышел новый альбом после шестилетнего перерыва
01:34Иммунолог назвала отличия гриппа от коронавируса
01:20Сотрудника ФБК Ляскина задержали за нарушение санитарных норм
01:19Россиянам озвучили лучший способ вложения 100 тысяч рублей
01:00Эксперты рассказали, как с пользой провести время в карантинном отеле
00:49Суд отпустил часть подозреваемых в попытке захвата здания кабмина Армении
00:46Пристальный взгляд оказался симптомом неизлечимой болезни
Лента новостейМолния