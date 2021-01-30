Эксперты ВОЗ посетили больницу в Ухане, где лечили первые случаи COVID-19
© AP Photo / Xinhua/Xiao YijiuМедсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане
© AP Photo / Xinhua/Xiao Yijiu
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, прибывшая в Ухань для выявления источника COVID-19, посетила городскую больницу, где лечили людей, которые одними из первых заразились коронавирусом, сообщила участница делегации Марион Купманс.
"Только вернулись после посещения больницы Jinyintan Hospital, которая специализируется на инфекционных заболеваниях и предназначалась для лечения первых случаев в Ухане. Истории очень похожи на те, что я слышала от наших врачей из отделений интенсивной терапии", - написала она в Twitter.
Just back from visit at Jinyintan hospital, that specialised in infectious diseases and was designated for treatment of the first cases in Wuhan. Stories quite similar to what I have heard from our ICU doctors.— Marion Koopmans (@MarionKoopmans) January 30, 2021
В настоящее время в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая занимается выяснением происхождения COVID-19. Специалисты прибыли в китайский Ухань 14 января, после чего были помещены на обязательный 14-дневный карантин. Как сообщил в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, карантин группы международных экспертов ВОЗ завершился, далее они продолжат работу с китайской стороной по сотрудничеству относительно происхождения вируса.
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