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В США прокомментировали имитацию атаки ВВС КНР на американские авианосцы
В США прокомментировали имитацию атаки ВВС КНР на американские авианосцы
Американские военные заявили, что самолеты Китая, которые имитировали атаку на авианосную ударную группу США во время учений около Тайваня, не представляли... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T06:10
2021-01-30T06:10
вооруженные силы сша
китай
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Американские военные заявили, что самолеты Китая, которые имитировали атаку на авианосную ударную группу США во время учений около Тайваня, не представляли угрозы, говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.Ранее газета Financial Times со ссылкой на разведывательные данные США и их союзников сообщала, что 23 января самолеты КНР во время учений в зоне противовоздушной обороны Тайваня использовали группу американских кораблей во главе с авианосцем "Теодор Рузвельт" в качестве моделированной цели. По словам людей, знакомых с разведданными США и союзников, пилоты китайских реактивных бомбардировщиков Xian H-6 подтверждали приказы о цели и предполагаемом выпуске антикорабельной ракеты по авианосцу."Эти действия отражают непрекращающиеся попытки НОАК использовать свои войска в качестве инструмента запугивания или принуждения тех, кто действует в международных водах и воздушном пространстве", - указали в командовании.Китайский самолет не приближался к кораблям ВМС США ближе чем на 250 морских миль, сообщил агентству Рейтер американский чиновник на условиях анонимности.Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что, по мнению Вашингтона, КНР продолжает оказывать военное давление на Тайвань. Он также заявил, что США продолжат помогать Тайваню в вопросах обороны и поддерживать мирное разрешение разногласий с материковым Китаем. США продают Тайваню оружие на миллиарды долларов на фоне напряженности между Тайбэем и Пекином, который считает Тайвань своей провинцией.
https://ria.ru/20210118/ucheniya-1593502330.html
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вооруженные силы сша, китай, сша, в мире

В США прокомментировали имитацию атаки ВВС КНР на американские авианосцы

06:10 30.01.2021
 
© Фото : Fu Gan / China MilitaryКитайский истребитель
Китайский истребитель - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© Фото : Fu Gan / China Military
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Американские военные заявили, что самолеты Китая, которые имитировали атаку на авианосную ударную группу США во время учений около Тайваня, не представляли угрозы, говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на разведывательные данные США и их союзников сообщала, что 23 января самолеты КНР во время учений в зоне противовоздушной обороны Тайваня использовали группу американских кораблей во главе с авианосцем "Теодор Рузвельт" в качестве моделированной цели. По словам людей, знакомых с разведданными США и союзников, пилоты китайских реактивных бомбардировщиков Xian H-6 подтверждали приказы о цели и предполагаемом выпуске антикорабельной ракеты по авианосцу.
"Авианосная ударная группа "Теодора Рузвельта" внимательно следила за всей деятельностью ВМС Народно-освободительной Армии Китая и Военно-воздушных сил КНР, и ни в один момент времени они не представляли угрозы для кораблей, самолетов или моряков ВМС США", - говорится в заявлении командования.
"Эти действия отражают непрекращающиеся попытки НОАК использовать свои войска в качестве инструмента запугивания или принуждения тех, кто действует в международных водах и воздушном пространстве", - указали в командовании.
Китайский самолет не приближался к кораблям ВМС США ближе чем на 250 морских миль, сообщил агентству Рейтер американский чиновник на условиях анонимности.
Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что, по мнению Вашингтона, КНР продолжает оказывать военное давление на Тайвань. Он также заявил, что США продолжат помогать Тайваню в вопросах обороны и поддерживать мирное разрешение разногласий с материковым Китаем. США продают Тайваню оружие на миллиарды долларов на фоне напряженности между Тайбэем и Пекином, который считает Тайвань своей провинцией.
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