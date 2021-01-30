https://ria.ru/20210130/ubiystvo-1595274389.html

В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве девушки

В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве девушки

Подозреваемый в убийстве девушки в Мурино Ленинградской области задержан, сообщается на сайте СУСК РФ по региону. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T15:53

2021-01-30T15:53

2021-01-30T16:55

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

происшествия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девушки в Мурино Ленинградской области задержан, сообщается на сайте СУСК РФ по региону.Ранее сообщалось, что было возбуждено уголовное дело об убийстве после гибели девушки в Мурино.Тело девушки 1998 года рождения было найдено с множественными повреждениями около дома 59 по шоссе в Лаврики города Мурино Всевололжского района Ленинградской области."В совершении указанного преступления в порядке статьи 91 УПК РФ задержан 24-летний знакомый потерпевшей", - говорится в сообщении.Как сообщает пресс-служба областного управления СК, в настоящее время следователь допрашивает подозреваемого.Отмечается, что в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения, добавляет пресс-служба СУСК.По данным местных СМИ, девушка упала из окна, в этот день у нее произошел конфликт с молодым человеком.

https://ria.ru/20210129/ubiystvo-1595108246.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, происшествия