В Москве 31 января изменят маршруты наземного транспорта
22:49 30.01.2021 (обновлено: 23:13 30.01.2021)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАвтобус движется по заснеженной улице в Москве
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В воскресенье в центре Москвы по требованию полиции изменят маршруты наземного транспорта, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
С начала движения и до особых распоряжений МВД автобусы и электробусы будут ходить:
- —№ А — от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская";
- —№ м1 — на двух участках: от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник" и от Больницы РЖД до Тверской Заставы;
- —№ м2 — от метро "Парк Победы" до гостиницы "Украина";
- —№ м3 — на двух участках: от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская" и от метро "Семеновская" до Сада имени Баумана;
- —№ м5 — от Нагорного бульвара до метро "Добрынинская";
- —№ м6 — от Силикатного завода до метро "Краснопресненская";
- —№ м7 — от 138-го квартала Выхино до метро "Таганская";
- —№ м8 — от Дангауэровки до метро "Таганская";
- —№ м9 — от метро "Владыкино" до метро "Проспект Мира";
- —№ м10 — от Лобненской улицы до метро "Маяковская";
- —№ м27 — от метро "Стахановская" до метро "Таганская";
- —№ т13 — от ВДНХ (южн.) до Самотечной площади;
- —№ т25 — от проспекта Буденного до Сада имени Баумана;
- —№ 15 — от ВДНХ (южн.) до метро "Маяковская";
- —№ 24 — от Гостиниц ВДНХ до Самотечной площади;
- —№ 38 — от Рижского вокзала до Самотечной площади;
- —№ 101 — от ДС "Мегаспорт" до Тверской Заставы;
- —№ 122 — от метро "Сокольники" до метро "Красные Ворота";
- —№ 144 — от метро "Теплый Стан" до кинотеатра "Ударник"
- —№ 156 — от Нагатинского Затона до метро "Таганская";
- —№ 158 — от 3-го Павелецкого проезда до Садовнической улицы;
- —№ 255 — от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская";
- —№ 904 — от четвертого микрорайона Митино до Тверской Заставы;
- —№ С43 — от Силикатного завода до метро "Краснопресненская".
"Будьте внимательны, возможны дополнительные ограничения. Следите за объявлениями водителей", — говорится в сообщении.
В связи с призывами к несогласованным акциям 31 января в Москве с 08:00 на вход и выход закроют станции метро "Александровский сад", "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий Мост", "Лубянка", "Китай-город". Как пояснили в департаменте транспорта, из-за этого станция "Арбатская" Филевской линии временно станет конечной.
Кроме того, в центре столицы ограничат передвижение пешеходов, закроют ряд магазинов и кафе, запретят продажу алкоголя. На улицах Охотный ряд и Моховая, Театральном проезде, Новой площади, Китайгородском проезде, Москворецкой и Кремлевской набережной нельзя будет припарковаться.
Несогласованные протестные акции уже проходили 23 января в разных городах России. Они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили об ответственности за организацию массовых беспорядков и участие в них. В соответствии со статьей 212 УК России, за организацию беспорядков, "сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, <…> а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти", нарушители могут попасть в тюрьму на срок от восьми до 15 лет. В свою очередь, за участие в массовых беспорядках предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
В МВД подчеркнули, что в ряде регионов из-за пандемии коронавируса действует особый режим, его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. В ведомстве призвали воздержаться от участия в несогласованных акциях.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Как подчеркнул Владимир Путин, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".