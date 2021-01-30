https://ria.ru/20210130/transport-1595319030.html

В Москве 31 января изменят маршруты наземного транспорта

В Москве 31 января изменят маршруты наземного транспорта

В воскресенье в центре Москвы по требованию полиции изменят маршруты наземного транспорта, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T22:49

2021-01-30T22:49

2021-01-30T23:13

департамент транспорта г. москвы

москва

общество

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В воскресенье в центре Москвы по требованию полиции изменят маршруты наземного транспорта, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.С начала движения и до особых распоряжений МВД автобусы и электробусы будут ходить:"Будьте внимательны, возможны дополнительные ограничения. Следите за объявлениями водителей", — говорится в сообщении.В связи с призывами к несогласованным акциям 31 января в Москве с 08:00 на вход и выход закроют станции метро "Александровский сад", "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий Мост", "Лубянка", "Китай-город". Как пояснили в департаменте транспорта, из-за этого станция "Арбатская" Филевской линии временно станет конечной.Кроме того, в центре столицы ограничат передвижение пешеходов, закроют ряд магазинов и кафе, запретят продажу алкоголя. На улицах Охотный ряд и Моховая, Театральном проезде, Новой площади, Китайгородском проезде, Москворецкой и Кремлевской набережной нельзя будет припарковаться.Несогласованные протестные акции уже проходили 23 января в разных городах России. Они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили об ответственности за организацию массовых беспорядков и участие в них. В соответствии со статьей 212 УК России, за организацию беспорядков, "сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, <…> а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти", нарушители могут попасть в тюрьму на срок от восьми до 15 лет. В свою очередь, за участие в массовых беспорядках предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.В МВД подчеркнули, что в ряде регионов из-за пандемии коронавируса действует особый режим, его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. В ведомстве призвали воздержаться от участия в несогласованных акциях.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Как подчеркнул Владимир Путин, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210123/aktsiya-1594300209.html

https://ria.ru/20210130/magaziny-1595295411.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент транспорта г. москвы, москва, общество