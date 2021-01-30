Компанию Трампа вновь обязали выдать документы по делу о мошенничестве
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Суд в Нью-Йорке потребовал от компании экс-президента США Дональда Трампа Trump Organization и партнеров бывшего главы государства предоставить следователям новые документы в рамках расследования о мошенничестве, сообщает газета New York Times со ссылкой на судебное решение.
В декабре судья Артур Ф. Ингорон постановил, что компания Trump Organization должна предоставить данные, касающиеся своей деятельности, которые юристы пытались скрыть. Некоторые из них, как отмечает издание, имеют отношение к недвижимости Трампа в округе Уэстчестер, штат Нью-Йорк. В пятницу судья потребовал, чтобы прокурору было передано еще больше документов, которые касаются работы фирмы, в том числе переписка с юристами. Компанию Трампа подозревают в том, что она указывала ложные данные о своих активах, чтобы получать банковские кредиты и налоговые льготы.
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В прошлом году большое жюри в рамках дела, которое ведет окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, затребовало финансовые документы Trump Organization за последние восемь лет. Вэнс заявлял ранее, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. В августе суд отказался рассматривать прошение адвокатов Трампа о запрете доступа к его финансовым документам.
Трампа также обвиняют в подстрекательстве к мятежу при беспорядках 6 января в здании Капитолия США. Палата представителей уже вынесла ему импичмент. Сенат США единогласно отложил рассмотрение импичмента бывшему президенту до 9 февраля.
Сенат рассматривает импичмент задним числом - уже после ухода президента с поста. Если Трамп будет осужден, то сенат сможет провести отдельное голосование о том, запретить ли ему вновь занимать государственные должности. Единства насчет того, является ли импичмент задним числом конституционным, среди специалистов по основному закону нет, а суды никогда не рассматривали этот вопрос. Таким образом, сенаторы взяли решение этого вопроса на себя.
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