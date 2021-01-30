https://ria.ru/20210130/tramp-1595239215.html

Компанию Трампа вновь обязали выдать документы по делу о мошенничестве

Компанию Трампа вновь обязали выдать документы по делу о мошенничестве

Суд в Нью-Йорке потребовал от компании экс-президента США Дональда Трампа Trump Organization и партнеров бывшего главы государства предоставить следователям... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T09:23

2021-01-30T09:23

2021-01-30T09:23

trump organization

дональд трамп

нью-йорк (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Суд в Нью-Йорке потребовал от компании экс-президента США Дональда Трампа Trump Organization и партнеров бывшего главы государства предоставить следователям новые документы в рамках расследования о мошенничестве, сообщает газета New York Times со ссылкой на судебное решение.В декабре судья Артур Ф. Ингорон постановил, что компания Trump Organization должна предоставить данные, касающиеся своей деятельности, которые юристы пытались скрыть. Некоторые из них, как отмечает издание, имеют отношение к недвижимости Трампа в округе Уэстчестер, штат Нью-Йорк. В пятницу судья потребовал, чтобы прокурору было передано еще больше документов, которые касаются работы фирмы, в том числе переписка с юристами. Компанию Трампа подозревают в том, что она указывала ложные данные о своих активах, чтобы получать банковские кредиты и налоговые льготы.В прошлом году большое жюри в рамках дела, которое ведет окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, затребовало финансовые документы Trump Organization за последние восемь лет. Вэнс заявлял ранее, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. В августе суд отказался рассматривать прошение адвокатов Трампа о запрете доступа к его финансовым документам.Трампа также обвиняют в подстрекательстве к мятежу при беспорядках 6 января в здании Капитолия США. Палата представителей уже вынесла ему импичмент. Сенат США единогласно отложил рассмотрение импичмента бывшему президенту до 9 февраля.Сенат рассматривает импичмент задним числом - уже после ухода президента с поста. Если Трамп будет осужден, то сенат сможет провести отдельное голосование о том, запретить ли ему вновь занимать государственные должности. Единства насчет того, является ли импичмент задним числом конституционным, среди специалистов по основному закону нет, а суды никогда не рассматривали этот вопрос. Таким образом, сенаторы взяли решение этого вопроса на себя.

https://ria.ru/20210127/tramp-1594723635.html

https://ria.ru/20180318/1516614650.html

нью-йорк (город)

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trump organization, дональд трамп, нью-йорк (город), сша, в мире