https://ria.ru/20210130/telegram-1595285027.html

Роскомнадзор потребовал прекратить передачу данных россиян в Telegram

Роскомнадзор потребовал прекратить передачу данных россиян в Telegram

Роскомнадзор направил Telegram требование прекратить незаконное распространение персональных данных граждан России, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T17:21

2021-01-30T17:21

2021-01-30T18:39

россия

telegram (приложение)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

общество

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Роскомнадзор направил Telegram требование прекратить незаконное распространение персональных данных граждан России, сообщается на сайте ведомства."На основании полученных обращений граждан о публикации персональных данных в Telegram направлено обращение о недопустимости распространения и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных", — говорится в сообщении.Как сообщает ведомство, в письме отмечается, что публикация личных данных граждан без их согласия противоречит закону России "О персональных данных" и политике конфиденциальности самой компании Telegram Group Inc.​"Нарушение конфиденциальности персональных данных угрожает безопасности лиц, чьи данные продолжают оставаться в открытом доступе при попустительстве компании", — добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210126/telegram-1594637776.html

https://ria.ru/20210129/sotsseti-1595222910.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, telegram (приложение), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество