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Роскомнадзор потребовал прекратить передачу данных россиян в Telegram
Роскомнадзор потребовал прекратить передачу данных россиян в Telegram
Роскомнадзор направил Telegram требование прекратить незаконное распространение персональных данных граждан России, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T17:21
2021-01-30T18:39
россия
telegram (приложение)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
общество
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Роскомнадзор направил Telegram требование прекратить незаконное распространение персональных данных граждан России, сообщается на сайте ведомства."На основании полученных обращений граждан о публикации персональных данных в Telegram направлено обращение о недопустимости распространения и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных", — говорится в сообщении.Как сообщает ведомство, в письме отмечается, что публикация личных данных граждан без их согласия противоречит закону России "О персональных данных" и политике конфиденциальности самой компании Telegram Group Inc.​"Нарушение конфиденциальности персональных данных угрожает безопасности лиц, чьи данные продолжают оставаться в открытом доступе при попустительстве компании", — добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210126/telegram-1594637776.html
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россия, telegram (приложение), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество

Роскомнадзор потребовал прекратить передачу данных россиян в Telegram

17:21 30.01.2021 (обновлено: 18:39 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Роскомнадзор направил Telegram требование прекратить незаконное распространение персональных данных граждан России, сообщается на сайте ведомства.
"На основании полученных обращений граждан о публикации персональных данных в Telegram направлено обращение о недопустимости распространения и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных", — говорится в сообщении.
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Как сообщает ведомство, в письме отмечается, что публикация личных данных граждан без их согласия противоречит закону России "О персональных данных" и политике конфиденциальности самой компании Telegram Group Inc.
​"Нарушение конфиденциальности персональных данных угрожает безопасности лиц, чьи данные продолжают оставаться в открытом доступе при попустительстве компании", — добавляется в сообщении.
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