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https://ria.ru/20210130/tailand-1595140544.html
В Таиланде на пляже нашли наркотики стоимостью 1,7 миллиона долларов
В Таиланде на пляже нашли наркотики стоимостью 1,7 миллиона долларов
В Таиланде, на пляже Хат-Ко-Таен популярного острова Самуи полицейские обнаружили наркотики, сообщает Chiangrai Times. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T02:00
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вьетнам
таиланд
наркотики
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Таиланде, на пляже Хат-Ко-Таен популярного острова Самуи полицейские обнаружили наркотики, сообщает Chiangrai Times. Местный житель сообщил стражам порядка, что нашел на побережье 17 запечатанных пластиковых пакетов.Эксперты выяснили, что в них был расфасован метамфетамин. Упаковки весили по килограмму каждая. По оценкам представителей полиции, общая стоимость "находки" — 51 миллион бат (1,7 миллиона долларов).Ранее, 20 января, три похожих пакета с таким же содержимым были обнаружены на пляже Хат-Нием в районе Чайя.Чиновник по борьбе с наркотиками заявил, что они могут быть из той же нелегальной партии, что и 100 килограммов веществ, найденных на побережье Вьетнама 10 декабря. Он предположил, что их перевозились из этой страны в Таиланд для дальнейшей контрабанды в третью страну, но судно затонуло.
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пляжи, туризм, новости - туризм, вьетнам, таиланд, наркотики

В Таиланде на пляже нашли наркотики стоимостью 1,7 миллиона долларов

02:00 30.01.2021
 
CC0 / rmac8oppo / Самуи
Самуи - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
CC0 / rmac8oppo /
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Таиланде, на пляже Хат-Ко-Таен популярного острова Самуи полицейские обнаружили наркотики, сообщает Chiangrai Times.
Местный житель сообщил стражам порядка, что нашел на побережье 17 запечатанных пластиковых пакетов.
Эксперты выяснили, что в них был расфасован метамфетамин. Упаковки весили по килограмму каждая. По оценкам представителей полиции, общая стоимость "находки" — 51 миллион бат (1,7 миллиона долларов).
Ранее, 20 января, три похожих пакета с таким же содержимым были обнаружены на пляже Хат-Нием в районе Чайя.
Чиновник по борьбе с наркотиками заявил, что они могут быть из той же нелегальной партии, что и 100 килограммов веществ, найденных на побережье Вьетнама 10 декабря. Он предположил, что их перевозились из этой страны в Таиланд для дальнейшей контрабанды в третью страну, но судно затонуло.
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