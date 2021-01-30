https://ria.ru/20210130/sudno-1595229176.html

Грушко: РФ удовлетворили пояснения Греции по ситуации с судном "Адлер"

Грушко: РФ удовлетворили пояснения Греции по ситуации с судном "Адлер"

Россию удовлетворили пояснения Греции в связи с высадкой греческих военных на российское судно "Адлер" в рамках операции ЕС "Ирини" в Средиземном море, никакого РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T02:33

2021-01-30T02:33

2021-01-30T02:33

россия

александр грушко

греция

в мире

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АФИНЫ, 30 янв – РИА Новости. Россию удовлетворили пояснения Греции в связи с высадкой греческих военных на российское судно "Адлер" в рамках операции ЕС "Ирини" в Средиземном море, никакого досмотра судна не было, это был визит дружбы, сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах. Грушко провел в Греции межмидовские политические консультации, встретился с главой МИД Греции Никосом Дендиасом и замглавы МИД Милтиадисом Варвициотисом.Греческие военные в рамках операции Евросоюза "Ирини", которая проводится в соответствии с резолюцией 2292 Совета Безопасности ООН по пресечению поставок оружия в Ливию, 11 января высадились на российское судно. Греческие военные сфотографировались с российскими моряками с флагами Греции, Евросоюза и России, и выложили фотографии в Twitter. Многие российские СМИ и обозреватели расценили это как недружественный акт "со стороны натовского государства". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона в контактах с греческими официальными властями проясняет обстоятельства произошедшего.Грушко сказал, что ситуация обсуждалась.Вместе с тем, по его словам, Россия была удовлетворена пояснениями Греции, и в данном случае досмотра не было.Евросоюз 31 марта 2020 года запустил военно-морскую миссию IRINI по контролю за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Согласно заявлению ЕС, военная миссия пресекает контрабанду оружия и природных ресурсов Ливии. Обо всех нарушениях эмбарго европейцы информируют ООН. Для отслеживания незаконных поставок оружия через сухопутные границы и воздухом ЕС использует спутники и средства воздушного наблюдения. Мандат миссии IRINI продлится до 31 марта 2021 года. В ЕС рассчитывают, что прекращение незаконных поставок оружия сторонам конфликта в Ливии будет способствовать установлению мира в этой стране. В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о продлении на год действия эмбарго на поставки оружия Ливии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/nato-1592934996.html

https://ria.ru/20200611/1572812146.html

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россия, александр грушко, греция, в мире