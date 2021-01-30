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Грушко: РФ удовлетворили пояснения Греции по ситуации с судном "Адлер"
Грушко: РФ удовлетворили пояснения Греции по ситуации с судном "Адлер"
Россию удовлетворили пояснения Греции в связи с высадкой греческих военных на российское судно "Адлер" в рамках операции ЕС "Ирини" в Средиземном море, никакого РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T02:33
2021-01-30T02:33
россия
александр грушко
греция
в мире
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АФИНЫ, 30 янв – РИА Новости. Россию удовлетворили пояснения Греции в связи с высадкой греческих военных на российское судно "Адлер" в рамках операции ЕС "Ирини" в Средиземном море, никакого досмотра судна не было, это был визит дружбы, сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах. Грушко провел в Греции межмидовские политические консультации, встретился с главой МИД Греции Никосом Дендиасом и замглавы МИД Милтиадисом Варвициотисом.Греческие военные в рамках операции Евросоюза "Ирини", которая проводится в соответствии с резолюцией 2292 Совета Безопасности ООН по пресечению поставок оружия в Ливию, 11 января высадились на российское судно. Греческие военные сфотографировались с российскими моряками с флагами Греции, Евросоюза и России, и выложили фотографии в Twitter. Многие российские СМИ и обозреватели расценили это как недружественный акт "со стороны натовского государства". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона в контактах с греческими официальными властями проясняет обстоятельства произошедшего.Грушко сказал, что ситуация обсуждалась.Вместе с тем, по его словам, Россия была удовлетворена пояснениями Греции, и в данном случае досмотра не было.Евросоюз 31 марта 2020 года запустил военно-морскую миссию IRINI по контролю за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Согласно заявлению ЕС, военная миссия пресекает контрабанду оружия и природных ресурсов Ливии. Обо всех нарушениях эмбарго европейцы информируют ООН. Для отслеживания незаконных поставок оружия через сухопутные границы и воздухом ЕС использует спутники и средства воздушного наблюдения. Мандат миссии IRINI продлится до 31 марта 2021 года. В ЕС рассчитывают, что прекращение незаконных поставок оружия сторонам конфликта в Ливии будет способствовать установлению мира в этой стране. В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о продлении на год действия эмбарго на поставки оружия Ливии.
https://radiosputnik.ria.ru/20210113/nato-1592934996.html
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россия, александр грушко, греция, в мире

Грушко: РФ удовлетворили пояснения Греции по ситуации с судном "Адлер"

02:33 30.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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АФИНЫ, 30 янв – РИА Новости. Россию удовлетворили пояснения Греции в связи с высадкой греческих военных на российское судно "Адлер" в рамках операции ЕС "Ирини" в Средиземном море, никакого досмотра судна не было, это был визит дружбы, сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах. Грушко провел в Греции межмидовские политические консультации, встретился с главой МИД Греции Никосом Дендиасом и замглавы МИД Милтиадисом Варвициотисом.
Греческие военные в рамках операции Евросоюза "Ирини", которая проводится в соответствии с резолюцией 2292 Совета Безопасности ООН по пресечению поставок оружия в Ливию, 11 января высадились на российское судно. Греческие военные сфотографировались с российскими моряками с флагами Греции, Евросоюза и России, и выложили фотографии в Twitter. Многие российские СМИ и обозреватели расценили это как недружественный акт "со стороны натовского государства". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона в контактах с греческими официальными властями проясняет обстоятельства произошедшего.
Грушко сказал, что ситуация обсуждалась.
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"Вопрос этот поднимался по разным причинам, потому что, хотя это операция Евросоюза, но она была одобрена Советом Безопасности ООН, поэтому она должна осуществляться в полном соответствии с требованием Совета Безопасности ООН, которое предусматривает передачу информации соответствующему комитету, и самое главное – любые действия по высадке экипажа на борт торговых судов должны сопровождаться определенными процедурами, в частности, получение согласия государства флага. И мы будем продолжать это требовать и при очередном продлении этой операции – обсуждении продления мандата этой операции в рамках ООН будем требовать строгого соблюдения всех тех правил, которые были выработаны Советом Безопасности", - сказал Грушко.
Вместе с тем, по его словам, Россия была удовлетворена пояснениями Греции, и в данном случае досмотра не было.
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Европейские военные не смогли досмотреть судно, направляющееся в Ливию
"Скажем так, греки дали нам пояснение, которое нас удовлетворило. Понятно, когда на борт судна высаживаются военнослужащие другого государства, это всегда можно сказать ЧП. Это вопрос о суверенитете и так далее. Мы, естественно, будем продолжать анализировать ситуацию, в том числе и с точки зрения извлечения уроков для себя, чтобы улучшить схему взаимодействия с международными, скажем так, присутствиями. Но в данном случае никакого досмотра не было, это была такая скорее акция, я бы назвал ее проявлением дружбы. Скорее был визит дружбы, чем инспекция судна", - сказал замглавы МИД РФ.
Евросоюз 31 марта 2020 года запустил военно-морскую миссию IRINI по контролю за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Согласно заявлению ЕС, военная миссия пресекает контрабанду оружия и природных ресурсов Ливии. Обо всех нарушениях эмбарго европейцы информируют ООН. Для отслеживания незаконных поставок оружия через сухопутные границы и воздухом ЕС использует спутники и средства воздушного наблюдения. Мандат миссии IRINI продлится до 31 марта 2021 года. В ЕС рассчитывают, что прекращение незаконных поставок оружия сторонам конфликта в Ливии будет способствовать установлению мира в этой стране. В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о продлении на год действия эмбарго на поставки оружия Ливии.
 
РоссияАлександр ГрушкоГрецияВ мире
 
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