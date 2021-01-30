Грушко: РФ удовлетворили пояснения Греции по ситуации с судном "Адлер"
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
АФИНЫ, 30 янв – РИА Новости. Россию удовлетворили пояснения Греции в связи с высадкой греческих военных на российское судно "Адлер" в рамках операции ЕС "Ирини" в Средиземном море, никакого досмотра судна не было, это был визит дружбы, сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах. Грушко провел в Греции межмидовские политические консультации, встретился с главой МИД Греции Никосом Дендиасом и замглавы МИД Милтиадисом Варвициотисом.
Греческие военные в рамках операции Евросоюза "Ирини", которая проводится в соответствии с резолюцией 2292 Совета Безопасности ООН по пресечению поставок оружия в Ливию, 11 января высадились на российское судно. Греческие военные сфотографировались с российскими моряками с флагами Греции, Евросоюза и России, и выложили фотографии в Twitter. Многие российские СМИ и обозреватели расценили это как недружественный акт "со стороны натовского государства". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона в контактах с греческими официальными властями проясняет обстоятельства произошедшего.
Грушко сказал, что ситуация обсуждалась.
"Вопрос этот поднимался по разным причинам, потому что, хотя это операция Евросоюза, но она была одобрена Советом Безопасности ООН, поэтому она должна осуществляться в полном соответствии с требованием Совета Безопасности ООН, которое предусматривает передачу информации соответствующему комитету, и самое главное – любые действия по высадке экипажа на борт торговых судов должны сопровождаться определенными процедурами, в частности, получение согласия государства флага. И мы будем продолжать это требовать и при очередном продлении этой операции – обсуждении продления мандата этой операции в рамках ООН будем требовать строгого соблюдения всех тех правил, которые были выработаны Советом Безопасности", - сказал Грушко.
Вместе с тем, по его словам, Россия была удовлетворена пояснениями Греции, и в данном случае досмотра не было.
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"Скажем так, греки дали нам пояснение, которое нас удовлетворило. Понятно, когда на борт судна высаживаются военнослужащие другого государства, это всегда можно сказать ЧП. Это вопрос о суверенитете и так далее. Мы, естественно, будем продолжать анализировать ситуацию, в том числе и с точки зрения извлечения уроков для себя, чтобы улучшить схему взаимодействия с международными, скажем так, присутствиями. Но в данном случае никакого досмотра не было, это была такая скорее акция, я бы назвал ее проявлением дружбы. Скорее был визит дружбы, чем инспекция судна", - сказал замглавы МИД РФ.
Евросоюз 31 марта 2020 года запустил военно-морскую миссию IRINI по контролю за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Согласно заявлению ЕС, военная миссия пресекает контрабанду оружия и природных ресурсов Ливии. Обо всех нарушениях эмбарго европейцы информируют ООН. Для отслеживания незаконных поставок оружия через сухопутные границы и воздухом ЕС использует спутники и средства воздушного наблюдения. Мандат миссии IRINI продлится до 31 марта 2021 года. В ЕС рассчитывают, что прекращение незаконных поставок оружия сторонам конфликта в Ливии будет способствовать установлению мира в этой стране. В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о продлении на год действия эмбарго на поставки оружия Ливии.