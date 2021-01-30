Биография Андрея Столярова
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПоселок городского типа Сириус в Краснодарском крае
Андрей Олегович Столяров родился в 1980 году.
Окончил Высшую школу экономики по специальностям "Финансы и фондовые рынки", "Банковское дело и финансы" и Лондонскую школу экономики и политических наук по специальности "Банковское дело и финансы".
С 2002 года работал в структурах Москомспорта.
В 2006-2008 годах был исполняющим обязанности заместителя председателя комитета по телекоммуникациям и СМИ Москвы, начальником управления планирования и финансовых расчетов, в 2008-2011 годах — заместителем председателя комитета.
9 февраля 2011 года Андрей Столяров был назначен на должность заместителя префекта Северного административного округа (САО) Москвы.
28 ноября 2014 года был назначен заместителем префекта – руководителем контрактной службы САО Москвы.
1 июля 2019 года указом мэра Москвы был освобожден от занимаемой должности.
С ноября 2019 года занимал должность генерального директора Фонда "Инновационный научно-технологический центр "Сириус".
30 января 2021 года указом президента РФ Андрей Столяров назначен временно исполняющим обязанности главы федеральной территории "Сириус".
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