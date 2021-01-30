https://ria.ru/20210130/stolyarov-1595292504.html

Биография Андрея Столярова

Биография Андрея Столярова

Андрей Олегович Столяров родился в 1980 году. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T18:18

2021-01-30T18:18

2021-01-30T18:18

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Андрей Олегович Столяров родился в 1980 году.Окончил Высшую школу экономики по специальностям "Финансы и фондовые рынки", "Банковское дело и финансы" и Лондонскую школу экономики и политических наук по специальности "Банковское дело и финансы".С 2002 года работал в структурах Москомспорта.В 2006-2008 годах был исполняющим обязанности заместителя председателя комитета по телекоммуникациям и СМИ Москвы, начальником управления планирования и финансовых расчетов, в 2008-2011 годах — заместителем председателя комитета.9 февраля 2011 года Андрей Столяров был назначен на должность заместителя префекта Северного административного округа (САО) Москвы.28 ноября 2014 года был назначен заместителем префекта – руководителем контрактной службы САО Москвы.1 июля 2019 года указом мэра Москвы был освобожден от занимаемой должности.С ноября 2019 года занимал должность генерального директора Фонда "Инновационный научно-технологический центр "Сириус".30 января 2021 года указом президента РФ Андрей Столяров назначен временно исполняющим обязанности главы федеральной территории "Сириус".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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