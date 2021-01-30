https://ria.ru/20210130/sirius-1595279678.html
Путин назначил Андрея Столярова врио главы территории "Сириус"
Путин назначил Андрея Столярова врио главы территории "Сириус"
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Столярова врио главы федеральной территории "Сириус", соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T16:36
2021-01-30T16:36
2021-01-30T16:36
россия
образовательный центр "сириус"
владимир путин
политика
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Столярова врио главы федеральной территории "Сириус", соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации."Назначить Столярова Андрея Олеговича временно исполняющим обязанности главы федеральной территории "Сириус" до назначения главы администрации федеральной территории "Сириус", - говорится в документе.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
https://radiosputnik.ria.ru/20201222/sirius-1590439812.html
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россия, образовательный центр "сириус", владимир путин, политика