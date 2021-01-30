https://ria.ru/20210130/sirius-1595279678.html

Путин назначил Андрея Столярова врио главы территории "Сириус"

Путин назначил Андрея Столярова врио главы территории "Сириус"

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Столярова врио главы федеральной территории "Сириус", соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T16:36

2021-01-30T16:36

2021-01-30T16:36

россия

образовательный центр "сириус"

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590432250_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_c73a2bb5e9c53538887fbdfd0d0a421b.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Столярова врио главы федеральной территории "Сириус", соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации."Назначить Столярова Андрея Олеговича временно исполняющим обязанности главы федеральной территории "Сириус" до назначения главы администрации федеральной территории "Сириус", - говорится в документе.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

https://radiosputnik.ria.ru/20201222/sirius-1590439812.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, образовательный центр "сириус", владимир путин, политика