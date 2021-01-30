Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210130/sirius-1595279678.html
Путин назначил Андрея Столярова врио главы территории "Сириус"
Путин назначил Андрея Столярова врио главы территории "Сириус"
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Столярова врио главы федеральной территории "Сириус", соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T16:36
2021-01-30T16:36
россия
образовательный центр "сириус"
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590432250_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_c73a2bb5e9c53538887fbdfd0d0a421b.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Столярова врио главы федеральной территории "Сириус", соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации."Назначить Столярова Андрея Олеговича временно исполняющим обязанности главы федеральной территории "Сириус" до назначения главы администрации федеральной территории "Сириус", - говорится в документе.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
https://radiosputnik.ria.ru/20201222/sirius-1590439812.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590432250_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a996a8f667c702eeb9e94317034e6b80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, образовательный центр "сириус", владимир путин, политика

Путин назначил Андрея Столярова врио главы территории "Сириус"

16:36 30.01.2021
 
© РИА Новости / Артур ЛебедевМужчина едет на электроскутере неподалеку от входа в образовательный центр "Сириус" в Сочи
Мужчина едет на электроскутере неподалеку от входа в образовательный центр Сириус в Сочи - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Столярова врио главы федеральной территории "Сириус", соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Назначить Столярова Андрея Олеговича временно исполняющим обязанности главы федеральной территории "Сириус" до назначения главы администрации федеральной территории "Сириус", - говорится в документе.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Поселок городского типа Сириус в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 17:36
Сочинский "Сириус" получил федеральный статус
 
РоссияОбразовательный центр "Сириус"Владимир ПутинПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Главком украинской армии подал в суд на минобороны
06:27В Японии выявили пять случаев заражения "британским" штаммом коронавируса
06:08Брат застрелил сестру за сутки до ее свадьбы из-за фотографии
04:55CNN: два адвоката Трампа на процессе об импичменте покинули его команду
04:21Украинский эксперт испугался "угрозы" из Крыма
03:57Россиянка с дочерью заразились на отдыхе смертельно опасной болезнью
03:52Макрон раскритиковал внешнюю политику Британии
03:29Врач рассказал, что привело к смерти Юлии Началовой
03:24Кинологи призвали не выгуливать собак на льду водоемов
03:06Тарпищев заявил, что Ельцин спас Россию от гражданской войны
02:19Адвокат объяснил, когда можно оспорить завещание
02:15Когда начнут приходить штрафы с камер за непристегнутый ремень
01:52Олег Скрипка назвал русскоязычных украинцев "резидентами"
01:40У группы "Танцы минус" вышел новый альбом после шестилетнего перерыва
01:34Иммунолог назвала отличия гриппа от коронавируса
01:20Сотрудника ФБК Ляскина задержали за нарушение санитарных норм
01:19Россиянам озвучили лучший способ вложения 100 тысяч рублей
01:00Эксперты рассказали, как с пользой провести время в карантинном отеле
00:49Суд отпустил часть подозреваемых в попытке захвата здания кабмина Армении
00:46Пристальный взгляд оказался симптомом неизлечимой болезни
Лента новостейМолния