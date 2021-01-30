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На лед с комфортом: советы по катанию на коньках от олимпийского чемпиона

На лед с комфортом: советы по катанию на коньках от олимпийского чемпиона

Катание на коньках – одно из любимых зимних развлечений москвичей. Высокую посещаемость городских ледовых площадок в этом сезоне не нарушает даже необходимость... РИА Новости, 01.02.2021

2021-01-30T10:00

2021-01-30T10:00

2021-02-01T10:49

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Катание на коньках – одно из любимых зимних развлечений москвичей. Высокую посещаемость городских ледовых площадок в этом сезоне не нарушает даже необходимость носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Однако это далеко не все правила безопасности, которые стоит соблюдать любителям коньков на общественных катках. Фигурист, тренер по фигурному катанию и двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал сайту "РИА Недвижимость", о чем еще следует помнить непрофессиональным фигуристам, чтобы получить от катания максимум удовольствия и не навредить себе и окружающим.Совет №1: выбор каткаУ начинающих фигуристов и спортсменов-любителей нередко возникают вопросы, на каком катке заниматься лучше, стоит ли сразу подойти к делу профессионально и записаться на занятие на специализированной ледовой арене или хватит и обычной коробки во дворе.По мнению Максима Транькова, начинающим не обязательно сразу выходить на так называемый профессиональный лед. Знакомство с коньками можно начать и с дворовых азов.Недостатка ледовых площадок в Москве нет: этой зимой в городе работают порядка 1,4 тысячи катков, организованных как в крупных парковых зонах, так и в районных скверах и во дворах.При ледовых площадках работают теплые раздевалки и пункты проката, а также точки с напитками и едой. Поэтому, выбирая каток для посещения, начинающим и любителям не обязательно сразу отправляться на большую ледовую арену – стоит присмотреться и к своим местным каткам. Ознакомиться с правилами посещения и проката спортивного оборудования можно на официальном сайте выбранного парка или непосредственно на катке.Совет №2: безопасное покрытиеКомфортное катание напрямую зависит от качество льда, которое в свою очередь гарантирует безопасность катающихся и минимизирует вероятность получения травмы."Качество льда зависит от многих факторов: от воды, ее чистоты, плотности. Это целые химические процессы. Лед бывает жесткий, если применяются технологии глубокой заморозки. Хоккеисты, например, любят, когда на арене холодно, и лед немного даже крошится. Нам, фигуристам, наоборот, нужно покрытие помягче. Предпочтения зависят от вида спорта. Но, например, чемпионат мира по катанию невозможно провести на озере Байкал из-за природных неровностей и трещин", – объясняет Траньков.Траньков подчеркивает, лед на площадке должен своевременно очищаться от снега, который образуется из-под коньков, и заливаться несколько раз в день – именно так устраняются шероховатости и обеспечивается его гладкость.В Москве за состоянием покрытия на городских ледовых площадках (не только крупных, но и районных) следят мастера по заливке – так называемые ледовары. Так, например, в парке имени Артема Боровика на юге Москвы площадку трижды в день обрабатывают с помощью спецтехники. Мастер выводит на покрытие ледозаливочный комбайн, который срезает слой изношенного льда и следом заливает площадку водой. По словам ледовара Владимира Усольцева, для обработки катка размером 1,8 тысячи "квадратов" уходит до 50 минут. По технике безопасности в это время посетители на лед не допускаются, за этим следят операторы катка."При этом заливка ни в коем случае не проводится при снегопаде, это сразу сказывается на качестве льда – покрытие становится неровным. Такого допускать нельзя, от этого напрямую зависит безопасность посетителей", – отмечает Усольцев.Совет №3: своевременная заточкаКомфортное катание зависит не только от качества льда на площадке, но и от степени заточки коньков, которой лучше не пренебрегать, советует Максим Траньков."Даже если вы новичок, коньки в любом случае должны быть заточены, иначе они просто не будут держать вас на льду. Тупое лезвие не позволит нормально отталкиваться и кататься. Потом, с опытом и уровнем подготовленности, придет понимание, какая степень заточки для вас комфортнее – поострее или потупее", – объясняет фигурист.Московские катки предлагают услуги по заточке для посетителей. Если вы не квалифицированный специалист, точить коньки самостоятельно не рекомендуется: во-первых, это может быть травмоопасно, а во-вторых, скорее всего, негативно скажется на их состоянии.Совет №4: грамотный инструктаж и защитаЕсли вы стоите на коньках с детства и уверенно чувствуете себя на льду, смело выбирайтесь на каток хоть в одиночку, хоть в компании. А вот если вы начинающий фигурист, одному на первых порах лед лучше не покорять, обращает внимание Траньков.Грамотный инструктаж от опытного друга или квалифицированного инструктора поможет новичку почувствовать себя увереннее и понять азы катания. К тому же рядом всегда будет надежное плечо, на которое можно опереться при падении.Еще один совет от Транькова – не стесняться использовать защиту, особенно это касается начинающих.Также важно уметь группироваться, если уж вы не удержали равновесие."При падении лучше всего сделать маховое движение и попытаться упасть на бок", – советует ледовар и бывший хоккеист Усольцев. Если все-таки падете на спину, хватайтесь за голову, чтобы не удариться затылком. Обязательно учитесь правильно и вовремя тормозить. На коньках существует свыше десяти способов остановиться, какой-нибудь точно пригодится, замечает он.Совет №5: следовать правилам катковНа каждом московском катке можно ознакомиться со сводом правил посещения и безопасности. Максим Траньков советует ими не пренебрегать."С правилами можно ознакомиться на любой площадке, они написаны на информационных досках, например, в какую сторону двигаться. Правила существуют не просто так, они не новые и на всех катках примерно одинаковые, так что соблюдать их не сложно, но нужно", – отмечает Траньков.Соблюдение простых и понятных рекомендаций убережет новичков и любителей от травм, а самое катание превратит в приятный и полезный опыт.

https://realty.ria.ru/20210122/zima-1594150005.html

https://realty.ria.ru/20210104/parki-1589281699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, коньки, спорт