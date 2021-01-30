На лед с комфортом: советы по катанию на коньках от олимпийского чемпиона
10:00 30.01.2021 (обновлено: 10:49 01.02.2021)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТатьяна Волосожар и Максим Траньков выступают на гала-вечере фестиваля фигурного катания "Путь к победе!"
Катание на коньках – одно из любимых зимних развлечений москвичей. Высокую посещаемость городских ледовых площадок в этом сезоне не нарушает даже необходимость носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Однако это далеко не все правила безопасности, которые стоит соблюдать любителям коньков на общественных катках. Фигурист, тренер по фигурному катанию и двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал сайту "РИА Недвижимость", о чем еще следует помнить непрофессиональным фигуристам, чтобы получить от катания максимум удовольствия и не навредить себе и окружающим.
Совет №1: выбор катка
У начинающих фигуристов и спортсменов-любителей нередко возникают вопросы, на каком катке заниматься лучше, стоит ли сразу подойти к делу профессионально и записаться на занятие на специализированной ледовой арене или хватит и обычной коробки во дворе.
По мнению Максима Транькова, начинающим не обязательно сразу выходить на так называемый профессиональный лед. Знакомство с коньками можно начать и с дворовых азов.
"На мой взгляд, особой разницы нет. Это как раз для профессиональных спортсменов важно, на каком льду заниматься. Начинающим и любителям можно смело выходить на любой городской каток – во дворе или в парке", – объясняет спортсмен.
Недостатка ледовых площадок в Москве нет: этой зимой в городе работают порядка 1,4 тысячи катков, организованных как в крупных парковых зонах, так и в районных скверах и во дворах.
При ледовых площадках работают теплые раздевалки и пункты проката, а также точки с напитками и едой. Поэтому, выбирая каток для посещения, начинающим и любителям не обязательно сразу отправляться на большую ледовую арену – стоит присмотреться и к своим местным каткам. Ознакомиться с правилами посещения и проката спортивного оборудования можно на официальном сайте выбранного парка или непосредственно на катке.
Совет №2: безопасное покрытие
Комфортное катание напрямую зависит от качество льда, которое в свою очередь гарантирует безопасность катающихся и минимизирует вероятность получения травмы.
"Качество льда зависит от многих факторов: от воды, ее чистоты, плотности. Это целые химические процессы. Лед бывает жесткий, если применяются технологии глубокой заморозки. Хоккеисты, например, любят, когда на арене холодно, и лед немного даже крошится. Нам, фигуристам, наоборот, нужно покрытие помягче. Предпочтения зависят от вида спорта. Но, например, чемпионат мира по катанию невозможно провести на озере Байкал из-за природных неровностей и трещин", – объясняет Траньков.
Траньков подчеркивает, лед на площадке должен своевременно очищаться от снега, который образуется из-под коньков, и заливаться несколько раз в день – именно так устраняются шероховатости и обеспечивается его гладкость.
"В естественные повреждения от коньков можно попасть лезвием, и это приведет к падению или травме. Поэтому лед обязательно должен соответствовать всем нормам", – подчеркивает фигурист.
В Москве за состоянием покрытия на городских ледовых площадках (не только крупных, но и районных) следят мастера по заливке – так называемые ледовары. Так, например, в парке имени Артема Боровика на юге Москвы площадку трижды в день обрабатывают с помощью спецтехники. Мастер выводит на покрытие ледозаливочный комбайн, который срезает слой изношенного льда и следом заливает площадку водой. По словам ледовара Владимира Усольцева, для обработки катка размером 1,8 тысячи "квадратов" уходит до 50 минут. По технике безопасности в это время посетители на лед не допускаются, за этим следят операторы катка.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛедовар Владимир Усольцев во время работы в парке имени Артёма Боровика в Москве. Владимир с помощью специальной машины срезает поврежденную часть покрытия льда, выравнивая поверхность, и одновременно наращивая новый слой льда.
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Ледовар Владимир Усольцев во время работы в парке имени Артёма Боровика в Москве. Владимир с помощью специальной машины срезает поврежденную часть покрытия льда, выравнивая поверхность, и одновременно наращивая новый слой льда.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛедовар Владимир Усольцев во время работы в парке имени Артёма Боровика в Москве. Владимир с помощью специальной машины срезает поврежденную часть покрытия льда, выравнивая поверхность, и одновременно наращивая новый слой льда.
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Ледовар Владимир Усольцев во время работы в парке имени Артёма Боровика в Москве. Владимир с помощью специальной машины срезает поврежденную часть покрытия льда, выравнивая поверхность, и одновременно наращивая новый слой льда.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛедовар Владимир Усольцев во время работы в парке имени Артёма Боровика в Москве. Владимир с помощью специальной машины срезает поврежденную часть покрытия льда, выравнивая поверхность, и одновременно наращивая новый слой льда.
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Ледовар Владимир Усольцев во время работы в парке имени Артёма Боровика в Москве. Владимир с помощью специальной машины срезает поврежденную часть покрытия льда, выравнивая поверхность, и одновременно наращивая новый слой льда.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛедовар Владимир Усольцев во время работы в парке имени Артёма Боровика в Москве.
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Ледовар Владимир Усольцев во время работы в парке имени Артёма Боровика в Москве.
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Ледовар Владимир Усольцев во время работы в парке имени Артёма Боровика в Москве. Владимир с помощью специальной машины срезает поврежденную часть покрытия льда, выравнивая поверхность, и одновременно наращивая новый слой льда.
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Ледовар Владимир Усольцев во время работы в парке имени Артёма Боровика в Москве. Владимир с помощью специальной машины срезает поврежденную часть покрытия льда, выравнивая поверхность, и одновременно наращивая новый слой льда.
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Ледовар Владимир Усольцев во время работы в парке имени Артёма Боровика в Москве. Владимир с помощью специальной машины срезает поврежденную часть покрытия льда, выравнивая поверхность, и одновременно наращивая новый слой льда.
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Ледовар Владимир Усольцев во время работы в парке имени Артёма Боровика в Москве.
"При этом заливка ни в коем случае не проводится при снегопаде, это сразу сказывается на качестве льда – покрытие становится неровным. Такого допускать нельзя, от этого напрямую зависит безопасность посетителей", – отмечает Усольцев.
Совет №3: своевременная заточка
Комфортное катание зависит не только от качества льда на площадке, но и от степени заточки коньков, которой лучше не пренебрегать, советует Максим Траньков.
"Даже если вы новичок, коньки в любом случае должны быть заточены, иначе они просто не будут держать вас на льду. Тупое лезвие не позволит нормально отталкиваться и кататься. Потом, с опытом и уровнем подготовленности, придет понимание, какая степень заточки для вас комфортнее – поострее или потупее", – объясняет фигурист.
Отдыхающие на катке на ВДНХ в Москве
Московские катки предлагают услуги по заточке для посетителей. Если вы не квалифицированный специалист, точить коньки самостоятельно не рекомендуется: во-первых, это может быть травмоопасно, а во-вторых, скорее всего, негативно скажется на их состоянии.
Совет №4: грамотный инструктаж и защита
Если вы стоите на коньках с детства и уверенно чувствуете себя на льду, смело выбирайтесь на каток хоть в одиночку, хоть в компании. А вот если вы начинающий фигурист, одному на первых порах лед лучше не покорять, обращает внимание Траньков.
"На самых первых этапах лучше начинать с инструктором или человеком, который уверенно держится на коньках. Новичку лучше в центр катка не выезжать, желательно взять хотя бы несколько уроков и потом, в зависимости от удачности опыта, постепенно выходить одному", – говорит он.
Грамотный инструктаж от опытного друга или квалифицированного инструктора поможет новичку почувствовать себя увереннее и понять азы катания. К тому же рядом всегда будет надежное плечо, на которое можно опереться при падении.
Отдыхающие на катке на ВДНХ в Москве
Еще один совет от Транькова – не стесняться использовать защиту, особенно это касается начинающих.
"Помогут банальные наколенники и налокотники, как для катания на роликах. Еще желательно защитить кисти, иначе при падении можно выбить сустав", – перечисляет средства защиты спортсмен.
Также важно уметь группироваться, если уж вы не удержали равновесие.
"При падении лучше всего сделать маховое движение и попытаться упасть на бок", – советует ледовар и бывший хоккеист Усольцев. Если все-таки падете на спину, хватайтесь за голову, чтобы не удариться затылком. Обязательно учитесь правильно и вовремя тормозить. На коньках существует свыше десяти способов остановиться, какой-нибудь точно пригодится, замечает он.
Совет №5: следовать правилам катков
На каждом московском катке можно ознакомиться со сводом правил посещения и безопасности. Максим Траньков советует ими не пренебрегать.
"С правилами можно ознакомиться на любой площадке, они написаны на информационных досках, например, в какую сторону двигаться. Правила существуют не просто так, они не новые и на всех катках примерно одинаковые, так что соблюдать их не сложно, но нужно", – отмечает Траньков.
Соблюдение простых и понятных рекомендаций убережет новичков и любителей от травм, а самое катание превратит в приятный и полезный опыт.